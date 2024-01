Adama y el calvario de las lesiones

Año nuevo, vida nueva. Eso pensará Adama Traoré, que acabó el 2023 sin poder disfrutar en los terrenos de juego. Agente libre desde el pasado 1 de julio tras finalizar contrato con el Wolverhampton, no encontró equipo hasta el 11 de agosto. No cambió de competición, siguió en la Premier League, pero defendiendo los colores del Fulham. Por desgracia, las lesiones no le han permitido brillar con los ‘cottagers’.

Adama necesita continuidad para demostrar que su fútbol va más allá de sacrificio, esfuerzo y potencia. El extremo de L’Hospitalet posee características casi obligadas para una liga tan exigente físicamente como la Premier League, pero que se pueden quedar cortas de no cumplir con ciertas expectativas en cuanto a cifras.

Las lesiones se han convertido en un calvario para él esta temporada y se están empeñando en frenarlo. Pero ya queda menos para su regreso. Por desgracia, sus primeros meses en Londres no han sido fáciles. Solo ha logrado sumar 101 minutos en el terreno de juego, distribuidos en cuatro partidos de Premier League (con un total de 40 minutos) y uno de EFL Cup (con 61 minutos).

LA MALA SUERTE

Una lesión en el tendón de la corva, sufrida el 3 de septiembre de 2023 después de la dura derrota ante el Manchester City (5-1), lo mantuvo fuera de juego durante 69 días. Más de dos meses de inactividad que llegaron a su fin cuando disputó nueve testimoniales minutos en la derrota contra uno de sus exequipos, el Aston Villa (3-1).

Adama Traoré, en el día de su regreso a los terrenos de juego, antes del choque ante el Aston Villa / Fulham FC

Pero allí no acabaría el sufrimiento. La misma zona le volvió a pasar factura, y no ha sumado ni un minuto desde entonces, el pasado 12 de noviembre de 2023. Tuvo la miel en los labios, pero se la quitaron. Por suerte para Adama, según el portal web ‘Premier Injuries’, que recoge todas las lesiones de los jugadores de la competición británica, ya tiene fecha de regreso.

24 DE ENERO DE 2024

El punto de partida para una nueva situación puede ser el próximo 24 de enero. En menos de dos semanas, según el citado portal, Adama podría volver a la actividad tras meses de duro trabajo.

Eso significa que únicamente se perdería un partido más. El del próximo 13 de enero ante el Chelsea, correspondiente a la jornada 21 de Premier League. De hecho, podría celebrar su regreso con algún minuto en un auténtico partidazo ante el Liverpool, correspondiente a la jornada 22 de liga.

El calvario de Adama puede llegar a su fin. Un ansiado regreso que ya casi se puede sentir. El extremo tiene ganas de volver a explotar todo su fútbol. No hay que tener prisa con su regreso. El principal objetivo debe ser evitar recaer de una lesión que lo ha dejado en el dique seco demasiado tiempo.