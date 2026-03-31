Acusan a jugadores del Arsenal de fingir lesiones durante la fecha FIFA

Ha sido un parón de selecciones de pesadilla para el Arsenal, que ha visto a diez de sus jugadores lesionarse, haciéndolos regresar a Londres antes de lo agendado. Pero tanta mala suerte ha levantado dudas sobre la veracidad de las lesiones, entre ellos Gabby Agbonlahor, delantero del Aston Villa, quien asegura que es una estrategia planeada por el club.

El exinternacional de Inglaterra mostró su molestia por el abandono de los jugadores del Arsenal en esta ventana internacional e incluso propuso introducir una regla en la que se sancione a los jugadores que dejen a sus selecciones una vez que han reportado.

"Si fuese parte de la Premier League y pudiera hacer una decisión, implementaría una nueva regla: te pierdes el próximo juego de la Premier League si te retiras de la concentración del equipo nacional. Te aseguro que los jugadores dejarán de abandonarlas", afirmó Agbonlahor en el programa inglés talkSPORT Breakfast.

Acusaciones contra el Arsenal

Al reanudar la actividad de clubes, los Gunners afrontarán cuatro partidos a lo largo de 11 días; entre ellos los cuartos de final de la FA Cup y ante el Sporting de Lisboa en la Champions League; a la vez que se perfilan para los últimos siete partidos en la Premier League, que lideran por nueve puntos.

"Lo entiendo (que los jugadores se retiren), (Mikel) Arteta está haciendo todo lo posible por ganar estos trofeos. Su próximo partido después del parón internacional es en la FA Cup contra el Southampton", aseguró Agbonlahor.

De cualquier manera, sí reconoció y exentó de su crítica a Noni Madueke, quien recibió un duro golpe jugando para Inglaterra contra Uruguay, así como a aquellos que por lesión no jugaron el último duelo del Arsenal, ante el Manchester City en la final de la Carabao Cup, y por lo cual pidieron no reportar con su selección.

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal / EFE

Bajas en el Arsenal

Previo al cierre de esta ventana internacional, son 11 los jugadores lesionados del Arsenal:

William Saliba (tobillo - Francia)

(tobillo - Francia) Gabriel Magalhães (rodilla - Brasil)

(rodilla - Brasil) Jurriën Timber (ingle - Países Bajos)

(ingle - Países Bajos) Piero Hincapié (Ecuador)

(Ecuador) Martin Zubimendi (rodilla - España)

(rodilla - España) Martin Ødegaard (rodilla - Noruega)

(rodilla - Noruega) Bukayo Saka (Inglaterra)

(Inglaterra) Noni Madueke (rodilla - Inglaterra)

(rodilla - Inglaterra) Eberechi Eze (pantorrilla - Inglaterra)

(pantorrilla - Inglaterra) Leandro Trossard (cadera - Bélgica)

(cadera - Bélgica) Declan Rice (Inglaterra)

La mala coincidencia en el tiempo de las lesiones de los Gunners ha levantado dudas no solo para Agbonlahor, pero también en varios aficionados ingleses que reprocharon el abandono de Declan Rice y Bukayo Saka.

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"Hicimos pruebas médicas. No tengo razón para creer que no están siendo honestos (Saka y Rice) conmigo, pero, dada la cantidad de jugadores (lesionados) del Arsenal, entiendo que no se vea bien", aseguró Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra.