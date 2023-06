Acusan al City de 'inflar' sus cuentas con un pago 'misterioso' de Abu Dhabi

Una nueva revelación apunta al club 'cityzen' y a su incumplimiento de las reglas financieras de la UEFA Recibieron cerca de 35 millones de euros de una figura en Emiratos Árabes Unidos como un pago de patrocinio

El negocio del Manchester City vuelve a estar en el ojo del huracán. Según apunta el 'Daily Mail', el conjunto 'cityzen' ha sido acusado de recibir 35 millones de euros de una 'figura misteriosa' como parte de un 'falso' patrocinio para la entidad. El pago lo habrían recibido entre 2012 y 2013, cuando todavía no había llegado Guardiola.

Según esta información, se produjeron dos pagos de 15 millones de libras por parte de una persona situada en Abu Dhabi. En su día, el control financiero de la UEFA concluyó que estos pagos, que sobre el papel venían de la empresa árabe patrocinadora 'Etisalat', suponían una 'financiación de capital encubierta' pues venían realmente de los dueños del City, lo que suponía una quiebra en sus normas.

Esta nueva 'polémica' se suma a su situación previa con el incumplimiento de las normas del 'Fair Play' financiero de la UEFA entre 2012 y 2016 que les costó una sanción de dos años sin competir en Champions.

Esta sanción, sin embargo, no llegó a ningún lado pues recurrieron al CAS (Court of Arbitration of Sport), quienes denegaron la pena y redujeron la multa de 30 a 10 millones de euros.

Su episodio con la Premier League también está en el aire, y ha quedado en el limbo a la espera de resolución. Cifraron en 115 las presuntas infracciones de los 'cityzens'.