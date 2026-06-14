Pedro Porro define su futuro

El Tottenham Hotspur ha vivido una de las temporadas más caóticas de su historia reciente. El equipo londinense arrancó el año con aspiraciones de asentarse en la zona alta de la Premier League y pelear por objetivos europeos, pero la realidad fue muy distinta. Los resultados nunca acompañaron la planificación deportiva, los cambios constantes en el banquillo tampoco ayudaron y el conjunto ‘spur’ terminó inmerso en una batalla inesperada por la permanencia, llegando a coquetear seriamente con el descenso en varios tramos del campeonato antes de lograr la salvación en el tramo final.

En medio de ese contexto de inestabilidad, Pedro Porro ha sido uno de los pocos focos de continuidad y buen rendimiento. El lateral español ha sostenido su papel como pieza clave del carril derecho, aportando profundidad ofensiva, recorrido y una presencia constante en campo rival incluso en los momentos más delicados del equipo. Su rendimiento le ha permitido mantenerse como indiscutible tanto con distintos entrenadores como en un entorno competitivo que ha cambiado de forma constante durante toda la temporada.

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Además, el futbolista extremeño atraviesa un momento importante a nivel internacional. Porro se encuentra disputando el Mundial con la selección española, una cita en la que busca afianzarse en el plano internacional y consolidar su estatus dentro del combinado nacional. Esta presencia en el torneo ha reforzado todavía más su proyección, situándolo en el escaparate global en un momento en el que su futuro en el Tottenham también estaba abierto a especulaciones.

En ese escenario, el diario 'AS' avanza que el Tottenham habría alcanzado ya un acuerdo para la renovación de Pedro Porro, cerrando así una de las prioridades de la planificación deportiva del club. La operación supondría la continuidad del lateral en el proyecto londinense a largo plazo, blindando a uno de los futbolistas más regulares del equipo en una temporada especialmente convulsa.

Pedro Porro y Lamine celebran un gol de España / RONALD WITTEK / EFE

La intención del club es clara: asegurar piezas estructurales que permitan reconstruir el proyecto tras un año en el que el equipo ha estado muy lejos de sus objetivos iniciales. El entendimiento sitúa al defensa como uno de los jugadores mejor remunerados dentro de un club del denominado ‘Big Six’ de la Premier League, e incluso podría colocarlo en lo más alto de esa escala salarial.

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A la espera de lo que ocurra en el Mundial, Pedro Porro tiene prácticamente resuelto su futuro a nivel de clubes. Salvo giro inesperado, el lateral seguirá siendo una de las referencias del proyecto del Tottenham en los próximos años.