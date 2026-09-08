¡Acuerdo histórico en Liverpool! Turkish Airlines, nuevo patrocinador principal de los 'reds'

El Liverpool FC ha anunciado este mismo martes 8 de septiembre uno de los acuerdos que cambiará la historia reciente del club. Y es que con la entrada de Turkish Airlines como nuevo patrocinador principal, los de Anfield ponen fin a una vinculación de 17 años con Standard Chartered para embarcarse en una asociación muy lucrativa para ambos. El logo de la aerolínea turca protagonizará así la parte delantera de la camiseta del conjunto masculino, femenino y cantera a partir de la temporada 2027/28.

La aerolínea turca, una de las más conocidas alrededor del mundo y también en el deporte, por sus múltiples vinculaciones como socios comerciales de equipos de la talla del Galatasaray o en su día también como patrocinadores principales de la Euroliga de baloncesto; también del FC Barcelona años atrás, ha dado un paso más en su 'sponsorship' vinculándose como patrocinador principal a uno de los clubes con más historia del deporte rey.

En una unión que beneficiará a ambos, el Liverpool se asegura también una sustanciosa cantidad de ingresos por temporada para seguir creando un proyecto deportivo a la altura de lo que es el club de Merseyside.

IPSWICH (United Kingdom), 04/09/2026.- Alexander Isak of Liverpool celebrates after scoring the 2-0 goal during the English Premier League match Ipswich Town against Liverpool FC, in Ipswich, Britain, 04 September 2026. (Reino Unido) EFE/EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. / NEIL HALL / EFE

¿El mayor acuerdo de la historia de la Premier?

Para seguir invirtiendo en el ambicioso proyecto en marcha dirigido por el técnico español, Andoni Iraola, los 'reds' han sellado este acuerdo con Turkish Airlines. Una firma que, según apunta Paul Joyce en The Times, podría estar valorada en más de 300 millones de libras, unos 350 millones en euros, repartidas entre las próximas 5 temporadas.

Se dice rápido, pero es que como apunta la misma información, este podría ser el acuerdo más lucrativo de la historia de la Premier League, superando otros firmados recientemente por el Arsenal o el Manchester United.

Una demostración de fuerza por parte de la aerolínea y una ampliación de fondos para un club que quiere volver a competir por la liga inglesa y sobre todo, repetir el éxito cosechado en la Champions League de 2018/19. El Liverpool quiere la séptima 'orejona' de su historia y para ella, no escatimarán en fichajes.

Araujo, en su debut en la Premier League / ADAM VAUGHAN / EFE

Así lo ha comunicado el Liverpool

"A partir de junio de 2027, Turkish Airlines se convertirá en el principal socio del Liverpool FC y unirá a dos organizaciones con un alcance internacional compartido y el compromiso de conectar a personas de todo el mundo.La base de seguidores de LFC se extiende por todos los continentes, mientras que Turkish Airlines conecta el este y el oeste a través de la red de vuelos internacionales más extensa del mundo, y vuela a más países que cualquier otra aerolínea desde su centro de operaciones en Estambul".

"La nueva asociación también marcará un momento importante en la historia de la camiseta de LFC. La parte delantera de la camiseta es una de las posiciones más reconocibles del deporte mundial y una posición que el club ha reservado históricamente para asociaciones significativas y duraderas".

Un "hito" para el Liverpool con la unión de dos marcas mundiales

Ben Latty, director comercial de LFC, afirma que: "Este anuncio marca un hito para nosotros y estamos encantados de dar la bienvenida a Turkish Airlines como nuestro principal socio del club a partir de junio de 2027. La parte delantera de la camiseta del Liverpool ocupa un lugar especial en la historia de nuestro club. Turkish Airlines es una organización reconocida a nivel mundial con una amplia red internacional, y esperamos comenzar nuestra asociación y construir una relación sólida entre todos, sobre la base ya de por sí sólida que se construyó a partir de esos recuerdos especiales en 2005".

Archivo - Avión de Turkish Airlines. / TURKISH AIRLINES - Archivo

Ahmet Olmustur, director ejecutivo de Turkish Airlines, dijo: "El Liverpool Football Club es uno de los clubes de fútbol más reconocidos y respetados del mundo, con una herencia excepcional y una comunidad de seguidores verdaderamente global. Estamos muy contentos de que Turkish Airlines se convierta en el principal socio del club y de que nuestro nombre ocupe su lugar en una de las camisetas más emblemáticas del deporte mundial".

"Como la aerolínea que vuela a más países que ninguna otra, conectar personas, culturas y continentes es la esencia de lo que somos. Esta asociación reúne a dos marcas mundiales unidas por su alcance internacional, su compromiso con la excelencia y su capacidad de inspirar a millones de personas en todo el mundo".

Noticias relacionadas

«El acuerdo también marca un nuevo capítulo importante en el apoyo de larga data de Turkish Airlines al deporte mundial. Creemos en el poder único del deporte para trascender las fronteras y unir a las comunidades. Al comenzar este nuevo capítulo, esperamos seguir adelante junto con el Liverpool FC y sus seguidores en todo el mundo".