Acuerdo del City con Ayyoub Bouaddi

El Manchester City ha dado un paso importante para hacerse con uno de los centrocampistas con mayor proyección del fútbol europeo. Según ha informado Sky Sports, el conjunto inglés ya tiene un acuerdo verbal con Ayyoub Bouaddi y mantiene negociaciones abiertas con el Lille para cerrar el traspaso. Aunque la operación todavía no está cerrada, el City parte como claro favorito por delante de otros grandes clubes que siguen muy de cerca la situación del internacional sub-21 francés.

El joven mediocentro, de solo 18 años, está considerado como una de las grandes joyas del fútbol gracias a su capacidad para organizar el juego, su inteligencia táctica y una madurez impropia de su edad. En el Etihad creen que reúne las condiciones para convertirse en el mediocentro del futuro, especialmente en un momento en el que el futuro de Rodri sigue generando incertidumbre.

La ofensiva por Bouaddi llega en paralelo a las dudas sobre la continuidad del internacional español. Rodri entra en el último año de contrato y el Real Madrid mantiene un fuerte interés en incorporarlo este verano. El City continúa trabajando para renovar su vínculo, pero en Inglaterra ya asumen que existe un riesgo real de perder a uno de sus futbolistas más importantes, motivo por el que han activado el plan de futuro con Bouaddi.

Eso sí, la llegada del francés no implica necesariamente una salida inmediata de Rodri. De hecho, la intención del Manchester City sigue siendo convencer al Balón de Oro de continuar en el club, aunque la dirección deportiva no quiere quedarse sin margen de maniobra si finalmente el centrocampista decide emprender una nueva etapa.

Ayyoub Bouaddi disputa un balón con Endrick en el Lille - Real Madrid disputado en Champions en la temporada 2024/2025. / MOHAMMED BADRA / EFE

Las conversaciones con el Lille no serán sencillas. El club francés valora muy alto a Bouaddi y las negociaciones giran en torno a una cifra cercana a los 100 millones de euros, aunque ambas partes buscan fórmulas que permitan rebajar el coste de la operación, como una cesión con opción de compra o un acuerdo diferido.

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En ese sentido, varios gigantes europeos permanecen atentos a cualquier giro en la negociación. Arsenal, Chelsea, Liverpool o Bayern de Múnich han seguido de cerca la evolución del centrocampista durante los últimos meses, pero, a día de hoy, el Manchester City es el club mejor posicionado para cerrar una incorporación que podría marcar el relevo generacional en la medular 'sky blue'.