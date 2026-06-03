Acheampong, intransferible: la primera gran decisión de Xabi Alonso en el Chelsea

Xabi Alonso tiene trabajo por delante. En Stamford Bridge tenían claro que su abrupta salida del Real Madrid no respondió a cuestiones tácticas, sino a motivos de índole política: la defensa de una idea futbolística que no terminaba de encajar con su perfil y la tensa relación que mantenía con varios pesos pesados del vestuario. Por ello, no dudaron en darle las llaves de un proyecto que necesita savia nueva para retomar el rumbo. Que fuese nombrado 'manager' y no 'head coach' le otorga peso específico en la toma de decisiones deportivas de la entidad.

Su mayor reto será convencer al propietario del consorcio BlueCo, un Todd Boehly que no destaca precisamente por su paciencia. Solo un técnico ha logrado superar el año en el cargo: Enzo Maresca, aunque terminó renunciando en enero por discrepancia con la cúpula 'blue'. Necesita tiempo. De hecho, que el Chelsea no juegue competición europea no vendrá del todo mal para el tolosarra.

Xabi, que empezará a ejercer sus funciones a partir del próximo 1 de julio, ya tiene a su primer fichaje para la 2026/27: Valentín Barco. El mediocentro argentino vivió su año de consagración en el Estrasburgo y, después de su participación en la Copa del Mundo con la Albiceleste, hará las maletas rumbo a Londres. Un nuevo movimiento —no exento de polémica— en el eje Estrasburgo-Londres, en un intercambio que ya empieza a ser habitual. No es el primero ni será el último.

Valentín Barco encontró su sitio en el Estrasburgo / X

Dejando de un lado las carpetas de varias de las piedras angulares del proyecto 'blue', como Cucurella, Enzo Fernández y Joao Pedro, en Inglaterra han puesto el foco en uno de los futbolistas más jóvenes de la plantilla que hereda el tolosarra: Josh Acheampong (2006).

No se toca

Natural de Londres, es producto de la academia de Stamford Bridge. Aunque la pasada temporada apenas disputó 17 partidos de Premier League —solo ocho de ellos como titular—, el Chelsea le ha concedido la condición de intocable. De hecho, medios británicos como la 'BBC' lo sitúan al mismo nivel de importancia que referentes del proyecto como Joao Pedro, Cole Palmer o Moisés Caicedo.

Con contrato hasta 2029, el conjunto londinense ha rechazado numerosas ofertas por el joven zaguero. Entre los clubes interesados figuraban pesos pesados como el Manchester City, el Manchester United y el Bayern de Múnich, según reporta Ben Jacobs. Una declaración de intenciones en toda regla.

El inglés arrastraba cierta frustración por su escaso protagonismo la pasada temporada, pero el Chelsea ha cortado de raíz cualquier intento de acercamiento, una muestra inequívoca de que entra en los planes de Xabi Alonso. No en vano, se trata de la primera gran decisión tomada de forma conjunta por el club y el nuevo entrenador.

Versatilidad y potencia

La entidad considera que, bajo la tutela de Xabi, el desarrollo de Acheampong será más eficaz. Su encaje táctico, potencial y versatilidad—puede actuar tanto de lateral derecho como de central— son virtudes muy valoradas por el técnico tolosarra. Su excelente condición física y su hábil control del balón bajo presión lo convierten en un recurso muy valioso.

Acheampong, en acción ante Rashford / NEIL HALL / EFE

Es veloz - tiene una gran zancada -, tiene recorrido por banda y, en labores defensivas, mide bien los 'timings' de la entrada y es poderoso en los duelos. Mide 1,90m, por cierto.

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Los 'blues' están dispuestos a escuchar ofertas por otros defensores omo Trevoh Chalobah, Wesley Fofana o Benoit Badiashile. Axel Disasi regresa de su cesión en el West Ham y también está en el mercado. La reestructuración impulsada por Xabi será importante, pero Josh Acheampong es intransferible.