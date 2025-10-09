Se acerca la sentencia del 'juicio del siglo' contra el City

Cada vez está más cerca el final del ya conocido popularmente como 'juicio del siglo' contra el Manchester City. El club 'skyblue' está bajo la sombra de más de 115 cargos relacionados con posibles infracciones financieras en la Premier League, y el veredicto final a esta acusación verá la luz en el próximo mes, según adelanta el medio 'The Independent'.

De acuerdo con la información del medio inglés, el litigio se ha acelerado por el acuerdo entre el Manchester City y la Premier League por el caso de las Transacciones entre Partes Asociadas, que involucraba cómo el club hace acuerdos con entidades vinculadas, un tema especialmente sensible dada su relación con Abu Dabi y la naturaleza estatal de su financiamiento.

Resumen, goles y highlights del Mónaco 2–2 Manchester City de la segunda jornada de la Champions League / Champions

Fue en el pasado mes de septiembre cuando el club 'cityzen' y la patronal inglesa llegaron a un acuerdo por este caso ATP: "La Premier League y Manchester City han llegado a un acuerdo en relación con el arbitraje iniciado por el club a principios de este año con respecto a las Reglas de Transacciones entre Partes Asociadas (APT) de la Premier League y, como resultado, las partes han acordado dar por concluido el procedimiento. Este acuerdo pone fin a la disputa entre las partes en relación con las Reglas de la APT. Como parte del acuerdo, Manchester City acepta que las Reglas de la APT actuales son válidas y vinculantes".

En ese sentido, este arreglo entre ambas partes tranquiliza en parte el panorama regulatorio y, además, se considera que puede allanar el camino hacia una decisión sobre el caso principal de los 115 cargos. El acuerdo no es vinculante al juicio, pero deja entrever la mejora de las relaciones entre el Manchester City y la Premier League.

Pep Guardiola decepcionado durante el partido entre el AS Monaco y el Manchester City / EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER

A la espera del veredicto final, las sanciones más duras (multas millonarias, deducción de puntos o incluso descenso de categoría) parecen alejarse. Sin lugar a dudas, será una resolución especialmente compleja por todo lo que supone en los clubes con estructuras de propiedad complejas y con capital extranjero. Cuenta atrás para el Manchester City.