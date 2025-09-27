Acelerón del City para clavarle una manita al Burnley

El Manchester City se apuntó la tercera victoria de la campaña en la Premier League después de superar por 5-1 al Burnley. Tras la mala e irreconocible imagen ofrecida el fin de semana pasado ante el Arsenal, contra el que solo tuvieron un 33% de posesión, los de Pep Guardiola regresaron a la senda de la victoria, en un partido en el que tampoco brillaron, pero fueron prácticos para asegurar los tres puntos.

En la primera parte no se vio, ni mucho menos, la mejor versión del City que sí que llevó el peso del partido especialmente en las botas de Jeremy Doku. El belga hizo diabluras por banda y fue protagonista del primer tanto 'citizen'.

Corría el minuto 12 cuando una gran acción del '11' del City fue despejada por el meta del Burnley, un Martin Dúbravka que vio como su acción salía rebotada hacia su compañero, un Maxime Esteve que introdujo el balón en su propia portería.

Apuntaba a goleada el choque, pero lo cierto es que los locales no lograban concretar las ocasiones de peligro. Por su parte, el Burnley le iba perdiendo el nerviosismo al choque y empezaba a acercarse con peligro a la portería de Giggio Donnarumma. Hasta que en el minuto 37 llegó el tanto de la igualada, obra de Jaidon Anthony.

Tras un centro raso de Quilindschy Hartman que encontró al atacante del Burnley, su remate rebotó contra Rúben Dias y nada pudo hacer el meta italiano para evitar que el balón acariciase la red.

Tras el paso por vestuarios, no lograba encontrar el City la fórmula para volverse a adelantar en el marcador. Tuvieron los visitantes un par de ocasiones en botas de Lyle Foster y de Hartman. Pero no concretaron, y eso, ante el cuadro de Guardiola, se suele pagar caro. Los de Manchester recuperaron el brillo a la hora de partido, y tras un centro de Josko Gvardiol que Erling Haaland no concretó, Matheus Nunes se quedó el rechace para fusilar a Dúbravka. Ya llovía menos en el Etihad.

Y cinco minutos más tarde, Oscar Bobb dejó el partido prácticamente visto para sentencia. El noruego culminó una gran jugada colectiva tras rematar con la zurda un centro de Nunes. Un acelerón definitivo y que sirvió para poner mucha tierra de por medio.

Erling Haaland se unió a la fiesta con un doblete en los últimos minutos / AP

No se vio en ningún momento a un Burnley capaz de inquietar al City, y tras levantar el pie del acelerador, Haaland se unió a la fiesta. Marcó en el 90' tras un gran centro de Doku, y tres minutos más tarde, tras una recuperación, batió a Dúbravka para colocar el 5-1 en el marcador. Un resultado engañoso visto lo visto sobre el terreno de juego del Etihad, pero que sirve para reducir la distancia con el Liverpool tras su pinchazo ante el Crystal Palace (2-1).