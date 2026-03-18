Abramovic, expropietario del Chelsea, será demandado por el gobierno británico por incumplimiento de pagos

El empresario ruso, Roman Abramovich, no cumplió con el pago de £‎2,4 mil millones, alrededor de €2,8 mil millones, vinculados a la venta del Chelsea a raíz de la invasión rusa en Ucrania; motivo por el cual el gobierno británico ya ha notificado a sus abogados que prepararán una demanda para resolver el caso en los tribunales.

Luego de ser forzado a vender el club en 2022, Abramovich había acordado realizar una donación para ayudar a víctimas de la guera en Ucrania con parte de los £4.25 mil millones recaudados por la venta del club.

Dicha donación tenía una fecha límite fijada para el pasado 17 de de marzo y que no se habría realizado por una disputa en el monto total que se destinaría a la caridad, con el oligarca ruso dispuesto a entregar un máximo de £987 millones -- según reporta Sky News -- y a hacerlo después de que le sea pagada una deuda por un préstamo que realizó al equipo a través de su empresa, Fordstam Limited, cuando adquirió al club en 2003.

Con fondos, pero sin acuerdo

El dinero de la donación se encuentra congelado en una cuenta bancaria de Fordstam en Reino Unido, pero el gobierno británico necesita de la autorización de Abramovich para liberarlos y entregarlos a la caridad en Ucrania.

"Hemos dado a Roman Abramovich su última oportunidad de hacer lo correcto. Una vez más no ha hecho la donación a la cual se comprometió. Ahora tomaremos más medidas para asegurarnos que se cumpla la promesa que hizo al vender al Chelsea", compartió un vocero del gobierno de Reino Unido.

Roman Abramovich, expropietario del Chelsea, levantando el trofeo de la Champions League conquistada en 2012 / EFE

El destino de los fondos es otro punto de discusión en la disputa por la donación, puesto que Abramovich estaría de acuerdo en realizar la donación para "todas las víctimas de la guerra en Ucrania" y estaría en contra de la propuesta del gobierno británico de destinarlo exclusivamente a los "más vulnerables" en Ucrania y sin incluir posibles víctimas en Rusia.

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Después de cuatro años de guerra y con los fondos congelados, por el momento el gobierno británico ya habría acordado con una fundación independiente la entrega de la donación y por lo pronto aumentará el apoyo económico que realiza a la misma; de acuerdo al dirario británico, The Guardian.