82 millones por el fichaje de Mbeumo: ¿Acierto o temeridad?

Bryan Mbeumo es el nombre propio del día en el mercado de fichajes de este verano. El que hasta ahora fuera delantero del Brentford pasará a ser la gran estrella del Manchester United por un traspaso galáctico de 71 millones de libras (unos 82 millones de euros), según cifras de 'The Athletic'. El acuerdo consiste en un pago inicial de 65 millones de libras a pagar en cuatro plazos más un máximo de 6 millones de libras en objetivos. Sea como sea, un fichaje faraónico de un jugador desconocido para el público 'mainstream'.

Eso no quiere decir que no sea un 'crack', por supuesto. Después del fichaje de Matheus Cunha procedente del Wolverhampton por otra cantidad descomunal de 74.2 millones de euros, Rubén Amorim ha insistido en la incorporación de un segundo futbolista para reforzar la línea de ataque en Old Trafford. El delantero camerunés de 25 años llevaba siendo un objetivo 'Red Devil' hace muchos meses, y finalmente parece que la operación ha llegado a buen puerto: Mbeumo rechazó a Arsenal, Tottenham y Newcastle para convertirse en nuevo jugador del United.

¿Acierto o temeridad?

El tiempo dirá si la inversión vale la pena. Por el momento, sólo queda especular y analizar a un futbolista de un talento descomunal con una facilidad pasmosa para el gol. Justo lo que necesitaba Amorim y el proyecto del United para salir adelante esta próxima temporada tras un año para el olvido. Bryan Mbeumo aterrizará en Manchester tras seis temporadas en el Brentford, club al que llegó en 2019 procedente del Troyes francés por 6.5 millones de euros.

A día de hoy, es un extremo zurdo caído a banda que ha evolucionado en una pesadilla para los defensas. Donde ha ofrecido su mejor rendimiento ha sido por derecha, partiendo de fuera hacia dentro para castigar con su zurda, aunque también puede ocupar la zona central del ataque. La pasada temporada destrozó todos sus registros firmando 20 goles y 8 asistencias en 42 partidos, pese a jugar como extremo derecho. Para ponerles en contexto, Mbeumo marcó sólo un gol menos (20) que todos los delanteros del United juntos (21).

Normal que Rio Ferdinand reaccione en 'X' afirmando que es un fichaje "brillante". Su crecimiento en un club 'trampolín' como el Brentford (de donde han salido talentos como Ivan Toney - 42 millones al Al-Ahli, Ollie Watkins - 34 millones al Aston Villa o David Raya - 31.9 millones al Arsenal) ha sido meteórico. El Manchester United se lleva a un futbolista de unas condiciones innegables y de un sacrificio todavía mayor, necesario en un equipo moralmente tan tocado como el de Rúben Amorim. La dupla con Cunha apunta a ser descomunal. Mbeumo merecía una oportunidad como esta, y en sus pies estará la respuesta a la descomunal inversión millonaria en su fichaje.