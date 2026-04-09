75 millones por la nueva joya de la Premier: el fichaje que enfrenta a City y United

Habrá un nuevo derbi de Manchester este verano, y no será sobre el terreno de juego. El fichaje de la nueva joya de la Premier League, Elliot Anderson, se espera que genere otra guerra entre Manchester City y Manchester United, esta vez en los despachos.

El juagdor del Nottingham Forest, a sus 23 años, se ha convertido esta camapña en uno de los jóvenes más cotizados del fútbol inglés. Anderson ha dado un salto importante desde que abandonó el Newcastle United en 2024 para fichar por el Forest por unos 35 millones de libras y su crecimiento en la Premier League y su irrupción en la selección inglesa han disparado su valor de mercado y lo han colocado en la agenda de varios gigantes europeos.

Según las últimas informaciones de 'The Mirror', el club de Pep Guardiola se ha adelantado a sus rivales en la puja por el centrocampista, que ahora se ubica en unos 75 millones de euros. El club 'cityzen', que ya ha contactado con el entorno del futbolista, habría identificado en él su principal objetivo de este verano, y cada vez el club está más confiado en que sus posibilidades aumentan para que forme parte de su plantilla la próxima temporada.

Además, el City está interesado en cerrar el acuerdo a principios de verano, antes de que Anderson viaje con Inglaterra al Mundial Estados Unidos, México y Canadá, evitando el riesgo de que su valor aumente si tiene un buen desempeño en el torneo.

Por otro lado, en Old Trafford también se tiene a su nombre en la carpeta de prioridades. El United le considera una pieza capaz de rejuvenecer una medular que podría sufrir cambios importantes en los próximos mercados, pero la fuente indica que sus opciones son algo menores, ya que el jugador habría priorizado el Etihad Stadium para desarrollar su juego. Chelsea o Tottenham son los otros equipos que también se habrían interesado en su fichaje.

En todo caso, el Nottingham Forest no lo pondrá fácil. El club tiene contrato con el futbolista hasta 2029 y su precio podría incluso aumentar dependiendo de su rendimiento y de la situación deportiva del equipo, a tres puntos del descenso en la actualidad.

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