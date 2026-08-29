Ni 500 millones arreglan este Tottenham

El Tottenham Hotspur no levanta cabeza. El conjunto dirigido por Roberto de Zerbi cayó este sábado ante el Newcastle United (0-2) y encadena dos derrotas en las dos primeras jornadas de la Premier League, un inicio especialmente preocupante después de haber invertido casi 500 millones de euros en fichajes durante el verano.

El triunfo entre semana ante el Charlton Athletic en la Copa de la Liga, que permitió a los 'Spurs' avanzar a la tercera ronda, queda así como un espejismo. En la competición liguera, el Tottenham todavía no ha marcado y ya ha encajado cinco goles, por lo que ocupa el último puesto de la clasificación.

La situación resulta especialmente llamativa después del enorme esfuerzo económico realizado por la directiva. Futbolistas como Sandro Tonali, Mateus Fernandes y Omar Marmoush todavía no han conseguido marcar diferencias, mientras que Sávio ni siquiera pudo participar ante el Newcastle por cansancio.

Nico González lidera al Newcastle

El mejor del Tottenham volvió a ser Pedro Porro, que dispuso de varias oportunidades con sus disparos, pero el conjunto londinense no encontró la manera de superar a un Newcastle que está sorprendiendo después de un verano en el que también perdió varias piezas importantes.

Los visitantes resistieron durante una primera mitad en la que el Tottenham fue ligeramente superior y comenzaron la segunda con polémica, después de que el árbitro no señalara un posible penalti de Malick Thiaw sobre Marmoush.

El Newcastle encontró el gol en el minuto 62 gracias a una gran acción de Nico González. El centrocampista español ejecutó un magnífico desplazamiento en largo que Amar Dedić prolongó de cabeza para dejar el balón en manos de Anthony Elanga. El sueco se giró ante Tonali y definió con la izquierda para poner el 0-1.

Las gradas del Tottenham Hotspur Stadium aprovecharon entonces para cargar contra Tonali, con cánticos recordándole que había abandonado un "club grande" para fichar por los 'Spurs'.

La sentencia llegó poco después. Yoane Wissa apareció en el área pequeña y, con un remate acrobático, estableció el 0-2 definitivo.

Con diez minutos todavía por jugar, parte de la afición local comenzó a abandonar el estadio, repitiendo una imagen que ya se ha convertido en habitual durante los últimos años en el Tottenham Hotspur Stadium.

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Tras dos jornadas, el Tottenham es colista de la Premier League, con cero puntos y cero goles a favor. El Newcastle, en cambio, suma cuatro puntos después de haberse enfrentado al Liverpool y al propio Tottenham, confirmando que el equipo de las 'Urracas' está dispuesto a competir pese a los cambios sufridos durante el verano.