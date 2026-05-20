423 victorias y 20 títulos: la huella imborrable de Pep Guardiola en el City

Pep Guardiola cerrará uno de los ciclos más exitosos de la historia del fútbol. Se marchará dejando un legado que está al alcance de muy pocos técnicos. Una aventura irrepetible.

El de Santpedor se irá con un palmarés envidiable: seis Premier League, la primera Champions League en la historia del City, 5 Carabao Cup, 3 Community Shield, 3 FA Cup, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

20 títulos que lo convierten en el mejor entrenador de la historia del conjunto inglés. La llegada del catalán al Reino Unido marcará un antes y un después en el fútbol inglés.

Todos los títulos de Pep con el City / Marc Creus

El ex técnico del FC Barcelona, tras su paso por el Bayern de Múnich, llegó a la Premier en 2016. Desde entonces, ha dirigido 593 partidos con un porcentaje de victorias superior al 70%. Su balance, impactante: 423 victorias, 76 empates y 92 derrotas. Con un estilo de juego alegre y un dominio total sobre sus rivales, ha forjado una identidad reconocible que le ha llevado a tener una gran regularidad.

Mantener un nivel tan alto durante tanto tiempo, y más en una liga tan disputada como la Premier, no es sencillo. Se ha vivido una de las décadas más dominantes en Inglaterra.

Pep Guardiola dejará Inglaterra siendo el entrenador con mayor porcentaje de victorias, habiendo dirigido un mínimo de 50 partidos, desde la creación de la Premier League en la temporada 1992-93.

Además, en la campaña 2017-18, el conjunto mancuniano logró 100 puntos en el campeonato, siendo la mayor puntuación de la historia, y logró el mejor registro de goles marcados con 106.

Su legado es tan grande que, según apunta 'ESPN', el Manchester City tiene previsto cambiar el nombre de una grada del Etihad Stadium en honor de Pep Guardiola.

Dominio a través de la posesión

El estilo de juego que ha implantado Pep Guardiola en el Manchester City se ha caracterizado por el dominio absoluto del juego a través de la posesión del balón, el control posicional y la presión alta e intensa.

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El técnico catalán siempre ha priorizado someter al rival mediante la circulación rápida, moviendo el balón de lado a lado para encontrar espacios para poder desajustar las líneas defensivas y, de esta manera, generar superioridades numéricas en zonas de ataque.