30 años del retorno de Cantona: "uno de los dos momentos más grandes de la historia de la Premier"

Hace 30 años, Old Trafford se convirtió en Marsella. Sus gradas, colmadas con banderas francesas y el lema 'The King is Back', adornaron el retorno de Éric Cantona a los terrenos de juego tras una sanción de nueve meses por propinar una patada a un aficionado del Crystal Palace. La expectación por su retorno fue descomunal. Todo el país estuvo pendiente de ese Manchester United-Liverpool para contemplar el regreso del '7' del United, el único jugador capaz de crear a su alrededor una atmósfera sin precedentes en el fútbol inglés.

Este regreso marcó profundamente la Premier League y la historia moderna de Manchester United. Según explicó a SPORT el escritor de 'King Éric Cantona: Portrait Of The Artist Who Changed English Football', Wayne Barton, "El partido se convirtió en un evento nacional por el regreso de Cantona. Lo único similar que ha ocurrido fue el regreso de Cristiano Ronaldo a Old Trafford, aunque la atmosfera del estadio no era exactamente igual. Creo que solo un hipotético retorno de Messi al Camp Nou tendría esa misma electricidad y eso ya te dice mucho. Probablemente, los dos momentos más grandes de la historia de la Premier fueron la patada de Cantona y su regreso tras la sanción. Fue increíble", remarcó.

"Los dos momentos más grandes de la historia de la Premier fueron la patada de Cantona y su regreso tras la sanción" Wayne Barton — Escritor

'The King Is Back': Cantona paraliza Inglaterra

El 1 de octubre de 1995, Inglaterra amaneció pendiente del 'Derby Inglés'. Manchester United y Liverpool se enfrentaban en un partido correspondiente a la jornada 8 de la Premier League. Un partido que quedó eclipsado por la figura de Éric Cantona, "el jugador más transformador en la historia de los 'Red Devils'", según Barton. Ese día el protagonista no era el fútbol, era el francés, principal foco de una cobertura mediática sin precedentes que le recordaban al mundo la importancia del jugador que modernizó la Premier. Todas las cámaras lo enfocaban a él, todas siguieron a ese esbelto atacante con el cuello subido y el entrecejo sin hacer que nada más apareció por el túnel de vestuarios desató la locura en el ‘Teatro de los Sueños’. Los ‘Red Devils’, que se habían hundido deportivamente sin su estrella, podían despertar de su pesadilla.

Cantona, Keane y Giggs celebrándo el tanto del francés. / Premier League Archives

El atacante de Marsella brilló sobre el césped. Asistió a Nicky Butt en el minuto 2 y marcó de penalti el 2-2 definitivo. Como decía el lema: el rey estaba de vuelta. "Cuando dio esa asistencia en el primer minuto, la atmósfera fue indescriptible. Fue como: “Dios mío, ha vuelto y ya ha hecho algo”. Eso nos tranquilizó a todos. Todos queríamos ver a ese jugador de vuelta, ver qué iba a hacer. Teníamos la impresión irreal en la cabeza -porque se había construido una imagen casi de superhéroe de cómic- de que marcaría un gol desde el medio campo o algo así. Cosas que no suelen pasar, pero que estos jugadores te hacían creer que podían lograr", explicaba Barton.

La patada, el momento más icónico de la Premier League

La expectación por el regreso de Cantona comenzó el mismo día en el que se marchó, el 25 de enero de 1995. El francés, en una de sus enésimas salidas de tono, fue expulsado por Alan Wilkie en el minuto 49 del choque entre Manchester United y Crystal Palace por una patada sobre Richard Shaw. Mientras enfilaba el camino a los vestuarios de Selhurst Park, Cantona se lanzó sobre Matthew Simmons, un aficionado del Crystal Palace simpatizante con las organizaciones políticas de extrema derecha como el British National Party y el National Front, y le propinó una patada. "Vete a tu país, francés de mierda", le habría dicho el seguidor que recibió una buena dosis de Cantona en su máxima expresión. Una patada que terminó pasando a la historia por su significado y por una sanción sin precedentes de nueve meses y 120 horas de servicios sociales que puso en peligro su continuidad en Old Trafford. La F.A fue implacable: No habría más Éric hasta el 1 de octubre de ese mismo año.

La patada de Éric Cantona al aficionado del Crystal Palace / The Mirror

En la historia de la Premier League hay muchos momentos icónicos, pero ninguno con la potencia y significado de la 'Cantona Kung-fu Kick'. Así lo defendía Wayne Barton, quien aseguró que "puedes hablar del gol de Agüero, del gol de Beckham desde el medio campo, pero la patada de Cantona llevó al fútbol de la contraportada de los periódicos a la portada. Hizo de los futbolistas celebridades. El partido no se transmitió en vivo, pero el suceso fue tan grande que apareció en el noticiero de las 10. Cuando lo vimos esa noche, era tan grave como parecía. Realmente había dado una patada kung-fu a un aficionado. Sin embargo, los hinchas del United nos pusimos de su lado sin importar las consecuencias o la verdad, el fútbol tiene ese tribalismo. Todo lo que hizo Cantona está anclado a ese momento. No puedes hablar del United sin hablar de ello, porque es un momento central también en la historia del club. Aun así, sin la rehabilitación, sin su regreso, no habría sido lo mismo. Habría sido igualmente el mayor momento de su carrera, porque se habría terminado allí", sentenció.

"Todo lo que hizo Cantona está anclado a ese momento. No puedes hablar del United sin hablar de ello, porque es un momento central también en la historia del club" Wayne Barton — Escritor

¡Dale! ¡Dale! Como Cantona ¡Dale!

Pese a su redención futbolística, Cantona siguió siendo Cantona. El francés reconoció con el tiempo que solo se arrepentía de una cosa: "Me hubiera encantado darle una patada aún más fuerte". Con esa acción, el Marsellés se convirtió en algo mucho más grande que un futbolista. Se convirtió en un símbolo: "No fue el mejor jugador de la historia del club, pero sí el más icónico. Él influyó en el Manchester United, no al revés. Antes de llegar a Old Trafford, Cantona ya era quien era, pero después de su marcha, el United se quedó con algo de él. Pocos jugadores consiguen eso. Ni siquiera Messi o Cristiano Ronaldo -siendo los dos mejores de la historia- lo han logrado como Cantona en el United, Cruyff en el Barça o Maradona en Nápoles", explicó el escritor inglés.

Mural de Cantona en el bar 'The Trafford' / SPORT

Su patada también le consagró como un icono de la lucha antifascista. La imagen ha quedado grabada en paredes, pegatinas, camisetas y letras de canciones de todo el mundo, convirtiendo en un icono universal. Siempre con el mismo 'Late Motive': la lucha y respuesta contra las actitudes racistas y xenófobas. En España, concretamente en Alcobendas, nació uno de los himnos más importantes sobre figura: 'Como Cantona'. Una canción del grupo de punk y 'Oi!' Kaos Urbano que es un grito revolucionario a su figura.

El renacer y final de un icono

En la temporada 1995/96, tras su regreso ante el Liverpool, Cantona volvió a brillar. El jugador exhibió una de sus mejores versiones junto a Andy Cole, Ryan Giggs y David Beckham en el ataque mancuniano y fue clave para conseguir la décima Premier League del club. Todo un arco de redención. Barton explicó que "ese Cantona era un jugador diferente. Más maduro y más líder" y su compañero, Gary Neville, aseguró que "ningún jugador ha ganado nunca una Premier League solo, pero ese año de Cantona fue lo más cercano".

Éric Cantona junto a Sir Alex Ferguson sosteniendo la F.A Cup / TNT Sports

A pesar de su gran nivel, la temporada siguiente y con tan solo 31 años decidió colgar las botas. El francés era así, impulsivo. Barton expuso que "había perdido la pasión por el fútbol tras no ser convocado con Francia a la Euro 1996 y caer eliminado en las semifinales de la Champions League ante el Borussia Dortmund. Se dio cuenta que jamás volvería a estar en ese momento de forma y tomó esa decisión impulsiva". Así, como Cantona llegó y conquistó, Cantona se fue. Como si nada.

Un legado intacto

No obstante, su legado ha permanecido intacto, impasible al paso del tiempo. Cantona fue un jugador único, irrepetible hasta día de hoy. Un futbolista que fue clave para modernizar la Premier League y que llegó al club indicado en el momento indicado. A lo largo de las cinco temporadas que jugó en Old Trafford ganó cuatro Premier League, dos F.A. Cup y tres Community Shiled. Fue una mente revolucionaria, un superclase con una personalidad arrolladora que marcó una época tanto dentro como fuera del terreno de juego.

"Ver a Cantona era como si alguien derribara todas las piezas en un tablero de ajedrez y dijera: no estamos jugando con las reglas del ajedrez, estamos jugando con las reglas de Éric Cantona. Era un evento por sí mismo, no siempre porque fuera el mejor jugador, sino porque hacía algo que te dejaba sin aliento y aún sigues recordando más de 30 años después", declaró Barton. Y es que por más que el tiempo no perdone, en Old Trafford se siguen recordando los cánticos, al son de la Marsellesa, en honor a Cantona, un jugador que no fue el mejor de la historia, pero sí el más icónico.