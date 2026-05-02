262 partidos lesionados: la cifra de la debacle del Arsenal

Mientras el Atlético de Madrid se toma el partido frente al Valencia como una jornada de descanso para prácticamente los once titulares de la Champions, el Arsenal no puede ni siquiera reservarse a un solo futbolista con vistas a la vuelta de las semifinales del próximo martes.

Los de Mikel Arteta se la juegan en la Premier esta tarde frente al Fulham, donde no le vale otra cosa que no sea sumar los tres puntos y, si puede ser, con goleada. Porque el Manchester City ya le ha alcanzado en el liderato y el título liguero podría escapársele al conjunto 'gunner' tras un último tramo de campaña horrible, al menos en el campeonato doméstico.

Son muchos los factores que explican la debacle del Arsenal en este final de temporada en la Premier, pero hay uno que ocupa el primer escalón de preocupación de Mikel Arteta. Hablamos del aspecto físico y las múltiples lesiones que ha sufrido el equipo.

Ausentes en 262 partidos

En Inglaterra, el medio 'The Telegraph' destaca que futbolistas como Martin Odegaard, Kai Havertz o Bukayo Saka se han perdido gran parte de la temporada por culpa de molestias o lesiones. La suma de partidos en los que los jugadores de la plantilla del Arsenal han causado baja por dicho motivo asciende hasta los 262 encuentros, tanto a nivel de clubes como de selecciones.

Según apuntan, de los 22 futbolistas que forman la plantilla 'gunner', tan solo Martin Zubimendi y Lewis-Skelly se han mantenido limpios en lo que llevamos de curso, mientras que jugadores como Mikel Merino han sufrido lesiones graves.

Centrándonos solo en la Premier League, la cifra sube hasta los 141 partidos ausentes, situación totalmente inexplicable en un club que hasta hace poco peleaba por cuatro títulos y que sigue vivo tanto en la propia Premier como en la Champions League.

Comparación con el City

Por poner en contexto el dato, en el Manchester City la cifra de partidos que se han perdido sus jugadores en Liga es de 135 encuentros (212 en total), teniendo en cuenta además que la plantilla de Pep Guardiola es mucho más amplia que la del Arsenal.

En el aspecto ofensivo, Haaland -delantero estrella 'cityzen'- solo se ha ausentado en un encuentro de liga por lesión, mientras que Havertz -delantero estrella 'gunner'- se ha perdido 23 (37 en total). Caso parecido en los extremos, donde Saka se ha ausentado en 10 encuentros solo en 2026; Semenyo, ninguno. Y en la medular, Martin Odegaard se ha perdido 24 partidos por lesión, mientras que Bernardo Silva solo uno.

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Teniendo en cuenta este informe, Mikel Arteta cree haber encontrado la solución. El técnico del Arsenal ha contratado a un nuevo fisioterapeuta externo, el español Joaquín Acedo, con el objetivo de iniciar una investigación sobre la crisis de lesiones que acecha al equipo y que ha puesto en peligro sus aspiraciones a los títulos de Premier y Champions. No es la primera vez que el preparador donostiarra contacta con Acedo, un viejo amigo, vinculado al Arsenal durante los últimos meses, aunque este último trabajo parece llegar muy tarde...