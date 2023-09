1.000 millones de euros y solo 5 puntos de 18 posibles

El Chelsea continúa en su particular caída libre desde que Boehly se hizo con la propiedad del club, el club ha gastado ya más de 1.000 millones en poco más de un año El equipo no marca desde el 30 de agosto y sus números en la Premier League son muy preocupantes

Poco se esperaba Todd Boehly cuando compró la propiedad del Chelsea a Roman Abramovich en mayo de 2022 que su inversión multimillonaria iba a servir para muy poco. El Chelsea terminó la pasada temporada en duodécima posición, una de las peores clasificaciones en la liga inglesa de la historia del club, superado por la temporada 2015-2016 que quedó en décima posición y en la 95-96 que fue undécimo. Estas son las tres peores temporadas en la época de Premier League, fundada en el 1992. Y para más 'inri', el inicio de esta temporada no promete mucho.

La temporada ha empezado de forma muy negativa para el conjunto de Mauricio Pochettino, de hecho es el peor arranque de Liga en 45 años, es decir que el peor inicio desde que se fundó la Premier League. Pochettino ya ha escuchado en Stamford Bridge el clásico cántico "You're getting sacked in the morning" ("Serás despedido por la mañana"). Y puede que no sea un problema del entrenador. En poco más de un año han pasado Tomas Tuchel, Graham Potter, Bruno Saltor y Frank Lampard. El nuevo proyecto de Pochettino tampoco arranca y demuestra una vez más que los millones no tienen porque hacer un equipo ganador.

Los 5 puntos de 18 posibles han encendido todas las alarmas de un equipo que continúa en caída libre y con una falta de gol preocupante. Desde el 30 de agosto que no marcan un gol y en este año 2023 ya son 13 partidos que no han metido gol. Todas unas estadísticas que no dan para estar arriba en la clasificación. Y además, sin jugar en Europa por la duodécima posición de la temporada pasada. Pese a las bajas que acomula el equipo inglés, Nkunku, James, Fofana, Lavia y Madueke, el equipo puede dar mucho más y no están justificados sus números, pese a contar con mucha joventud en sus filas.

La propiedad del club anda revuelta y según informa el 'Daily Mail', Behdad Eghbali, copropietario del club, entró al vestuario tras la derrota ante el Aston Villa. Pese a que ahora mismo todo está en contra del entrenador 'blue', el argentino es positivo: "Por supuesto que los propietarios están decepcionados, pero, al mismo tiempo, necesitan apoyar el proyecto. Tenemos el equipo que tenemos y no podemos cambiar nada". Pochettino continua con su discurso de tener paciencia, pero el Chelsea se ha convertido en una 'trituradora' de entrenadores.

Para el entrenador 'blue': "Todo forma parte de un proceso. Somos un equipo joven y necesitamos aprender. No tengo dudas de que el equipo, con tiempo, va a rendir". La máxima autocrítica que ha hecho es que necesitan afinar la puntería: "El desempeño es bueno, no voy a decir excelente, pero nos falta ser certeros de cara a la portería". El Fulham-Chelsea del lunes 2 de octubre se antoja como la primera 'final' para el Chelsea de los 1.000 millones de euros.