¿Te pueden prohibir entrar con comida y bebida a un festival?

En la gran mayoría de eventos prohíben pasar con alimentos o bebida pero, ¿realmente es legal? Te explicamos qué dice el reglamento

¿Es legal prohibir la entrada a un festival de música con comida o bebida comprada fuera? Esta pregunta surge con frecuencia cuando nos encontramos en situaciones en las que nos requisaron alimentos o bebidas al ingresar a un evento.

Tradicionalmente, cines, festivales y otros lugares de espectáculos han invocado el derecho de admisión, amparado por el Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, para negar el acceso a personas que lleven alimentos comprados fuera del establecimiento.

El artículo 59.1.e) de este reglamento establece que el público no puede ingresar si no cumple con los requisitos de admisión visibles en los lugares de acceso. Sin embargo, el artículo 59.2) indica que el público debe mantener la compostura y no realizar acciones que puedan poner en peligro o dificultar el desarrollo del evento. En conjunto, el ejercicio del derecho de admisión no ampara la prohibición de ingresar con comida o bebida adquirida externamente, a menos que existan razones de seguridad o higiene que lo justifiquen.

Por ejemplo, un festival no puede prohibir el ingreso con una bebida adquirida externamente alegando el derecho de admisión, si la misma bebida está disponible para su compra dentro del recinto. Sin embargo, se puede restringir el ingreso con botellas de vidrio o bebidas alcohólicas por razones de seguridad. En este caso, el derecho de admisión estaría justificado.