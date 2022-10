El truco para mantener tu pelo hidratado y repararlo si está dañado

El pelo es una preocupación para muchas personas que tratan de mantenerlo con una salud estable El pelo hidratado es fundamental para evitar su rotura y la pérdida irreparable del mismo

Existen muchos motivos por los que nuestro pelo tiende a estar seco y dañado. Así, las búsquedas de Google suelen coparse con la búsqueda de respuestas por parte de aquellas personas que necesitan sanear su pelo de la mejor manera posible. Para hidratar nuestro pelo existen muchos consejos que suelen ser decisivos para mejorar la salud capilar.

El primero de ellos, como no podía ser de otra manera, es que no es recomendable lavarse el pelo muy a menudo. Mucha gente está acostumbrada a lavarse el pelo todos los días, pero lo que no se imaginan es que así están dañando su salud capilar de una manera irreversible, perdiendo el brillo y la vitalidad del mismo. Lo recomendable es no lavarse el pelo todos los días y hacerlo entre 2 y 3 veces por semana.

Cuando nos lo lavemos, es recomendable utilizar un champú que sea hidratante y cuidarlo también con un acondicionador. Además, si estos productos son naturales y prescindes de aquellos con químicos agresivos tu pelo lo agradecerá.

La dieta también ayuda mucho, comer grasas saludables como las de las nueces o el salmón repercuten en la salud del pelo. Mientras que, paralelamente, hay que tener cuidado con peinados que tensen nuestro pelo, ya que tienden a romperlo y asfixiarlo.

Entre estos consejos también se encuentra la eliminación de las puntas con frecuencia ya que tienden a dañar nuestro pelo en general.