¿Mi perro me quiere? Estas son las 10 señales

Descifrar los sentimientos de los perros no es sencillo pero te contamos cómo hacerlo 10 consejos para comprender a nuestros 'mejores amigos caninos'

Adoramos a nuestros perros porque son el amigo más fiel. Nos reciben al llegar a casa siempre, pletóricos, con una sonrisa y nos consuelan en los días malos. Tenemos muy claro lo que sentimos por ellos pero ¿estarán ellos cómodos con nosotros? Entender el lenguaje y las muestras de cariño de nuestros perros, no siempre es fácil.

Interpretar sus muestras de cariño no es una tarea sencilla, todavía menos si no sabemos comprender su lenguaje físico o sus comportamientos. Si te preguntas a menudo: ¿Mi perro me quiere? No te preocupes estas son las 10 señales a tener en cuenta para comprender si tu can está tan agusto contigo como tú lo estás con él.

Según la ciencia...

No eres el primero en hacerte esta pregunta. Parece que los que tenemos mascotas a menudo estamos preocupados por si estamos siendo unos 'buenos padres caninos'. Un neurocientífico de la Universidad de Emory, Atlanta también se preguntó: ¿Mi perro me quiere?

Su fiel compañero ya había fallecido cuando le surgieron las dudas, pero su iniciativa, le llevó a estudiar más de 90 perros para investigar si el suyo realmente le había querido, o solo había convivido con él por los cuidados.

Después de un experimento sencillo que consistía en ofrecer a los perros comida o elogio para después escanear sus cerebros, concluyó en que los perros tienen una respuesta más efusiva ante elogios que ante la comida.

Son mucho más humanos de lo que pensamos y su investigación lo determinó: la mayoría de los perros quieren a sus dueños por los momentos que viven con ellos y el cariño, y no por la comida.

10 señales para saber si tu perro te quiere

1.Busca que le mimes y le acaricies

Los perros son más parecidos a las personas de lo que pensamos, con todos sus movimientos, quieren reclamar nuestra atención para que les hagamos caso y les demos cariño.

Cuando un perro se deja acariciar quiere decir que confía en ti. Debemos ganarnos la confianza y el afecto de nuestras mascotas, si no ellos no se relajarán con nosotros.

Con los lametones, tu perro te demuestra su cariño, además cuando se tira frente a ti relajado mostrando zonas como la barriga hacia arriba, es una señal para que le acaricies: confía en ti plenamente.

¿Mi perro me quiere? Estas son las 10 señales | archivo

2.Es tu nueva sombra: sigue todos tus movimientos

Quieres ir al lavabo y tu perro va detrás porque no se separa de ti ni un segundo. Recorre toda la casa, haciendo el tour, como si fuese tu sombra. Puedes estar contento porque es una forma de tu perro de mostrarte su cariño.

En una mascota ese comportamiento significa que disfruta de tu compañía y le gusta tenerte cerca. Lo último que querría es que te separes de él.

3.Le encanta tomar tu ropa 'prestada'

Puede que tu camiseta más preciada se convierta en su juguete favorito. No hay nada qué hacer, asume que has perdido la batalla. Aunque a ti, probablemente, no te haga ninguna gracia ver tus zapatillas como si de un colador se tratase para tu perro es una forma inequívoca de decirte que te quiere.

¿Curiosa verdad? Tampoco es nuestra favorita. Pero verás que siempre los objetos elegidos, son piezas usadas, porque tu 'mejor amigo canino' está buscando algo que tenga tu olor y eso es un tesoro para él.

Quiere conservarlo para sentirse más seguro cuando te vas o cuando no estás. ¿Verdad que ahora ya te parece más bonito? Así que, si te desaparece algún calcetín del cubo de la ropa sucia, ya sabes dónde buscar.

¿Mi perro me quiere? Estas son las 10 señales | archivo

4.No pierde la oportunidad de darte un 'lametazo'

Los lametones son los besos de los perros. Es su forma más sincera de demostrarte que te adora. Además, en las comunidades caninas lamer a otro es sinónimo de sumisión.

Es decir, cuando tu perro te lame, la cara, los brazos, las manos... no solo te está diciendo que te quiere. También te demuestra que te respeta: las lamidas son una forma de expresar que eres el alfa de la manada.

5.Entiende tus emociones y nunca se separa de ti

Un mal día en el trabajo, un catarro de improvisto que no te deja levantarte de la cama, mal de amores o simplemente una mañana que te has levantado apático y sin ganas de sonreír, tu perro no se separará de ti.

Las mascotas empatizan con nosotros y perciben claramente lo que te pasa, su forma de demostrártelo es: tumbándose a tu lado y no dejarte solo ni un minuto hasta que te sientas mejor.

¿Mi perro me quiere? Estas son las 10 señales | archivo

6.Es el guardián de la casa

Para ellos, la manada es lo más importante, por eso la defenderá como sea. Ese es el motivo por el que cuando escucha un ruido, llega alguien nuevo a casa, o algo le inquieta, ladra en señal de protección para defender su territorio y a su manada.

Una noble forma de transmitirnos que le importamos y que nos defendería ante cualquier situación.

7.Confía en ti y siempre es fiel

Si tu can está cómodo contigo confía en ti, no importa que te vayas a trabajar o salgas con tus amigos, siempre te estará esperando porque sabe a ciencia cierta que volverás.

Es un vínculo de confianza entre perro y humano, inquebrantable para él. Lo hemos visto en películas como 'Hachiko' y es que los perros son los mejores amigos de un humano. Confiará plenamente en ti, de forma incondicional y permanecerá tranquilo.

8.'Hazme caso' como lema de vida

Tu mejor amigo canino siempre reclamará tu atención como sea: hace ruiditos, te golpea con la pata, te trae su juguete favorito, cualquier cosa para que te percates de que está ahí y quiere jugar.

Esta es la forma más habitual para que consiga que le hagas caso y le des un poco de cariño o pases tiempo con él.

¿Mi perro me quiere? Estas son las 10 señales | archivo

9.Cama para dos, porque si le dejas, dormirá contigo

Esto es cuestión de gustos, a algunos no les gusta compartir cama con su mascota y otros los necesitan como a un peluche.

Si le dejas, tu 'mejor amigo', intentará subirse a tu cama y dormir cerca de ti porque es una de las maneras que tiene para expresarte su cariño.

Ya hemos podido ver que los perros son animales cariñosos por naturaleza y les gusta tenernos cerca, la noche no es una excepción.

10.Mueve la cola cada vez que te ve

Está es la señal por excelencia para saber que tu perro está feliz y cómodo. La emoción es incontrolable: saltos de alegría, carreras por todo el piso, la cola que va de aquí para allá a toda velocidad... son signos de la euforia de un can al ver a su dueño.

Es su manera de darte una efusiva bienvenida y comunicarte que te quiere y se alegra mucho de verte.

Si tu mascota mueve la cola, puedes estar tranquilo, está muy feliz cada vez que te ve.

¿Mi perro me quiere? Estas son las 10 señales | archivo

Como ves, estas son las 10 señales para saber si tu perro está feliz contigo. Si te estabas preguntando ¿mi perro me quiere? ya sabes como responderte.

No te preocupes si no cumples toda la lista, los perros como las personas, son animales con caracteres distintos y pueden expresar su amor de diferentes formas, pero seguro que os veréis reflejados en más de una. No te olvides de darle mucho amor y pasar tiempo con tu 'mejor amigo canino'.