Diferencia entre pitbull y american standford: Características físicas y carácter

Algunas razas presentan parecidos entre sí te contamos cómo diferenciarlas

Algunos perros tienen similitudes entre ellos a pesar de pertenecer a razas distintas. El mestizaje que se produce frecuentemente, dificulta saber si un can es de raza. A pesar de que la raza no es un factor determinante, sirve para informarte de las necesidades básicas de tu can y poder cubrirlas.

En el caso del pit bull y el american standford, pese a ser razas consideradas como distintas, tienen apariencia y carácter similares, por eso a simple vista es complicado saber si uno pertenece a una raza o a la otra, o si se trata de un cruce entre ambos.

Cómo es un pitbull

El american pitbull terrier nació en el Reino Unido a partir del american stafforshire terrier. La United Kennel Club afirma que alcanza unas medidas que oscilan los 45 y 53 cm a la cruz en el caso de los machos, mientras que las hembras miden entre 43 y 50 cm.

Otra de las características del pit bull es la forma de su cabeza, que es ancha y larga. Tiene unos ojos redondos con iris de diversos colores, salvo el azul. Las orejas adquieren una forma recta totalmente o con la punta doblada y el color de la nariz suele corresponderse al del resto del pelaje, el cual es lustroso y corto.

El carácter del pitbull

Su carácter es algo territorial, no obstante, aunque muchos piensen que son canes agresivos (pues desde su origen han sido muy usados en peleas), no lo son de por sí, pues este es un aspecto individual de cada perro.

Cómo es un american staffordshire terrier

El american stanford tiene su origen en Gran Bretaña, es de estatura media, presenta una gran musculatura y un cuerpo compacto que oscila entre los 46 y los 48 cm de altura en machos y llega a los 43-46 cm en hembras. Entre las principales características del american staffordshire terrier está su cabeza: mediana, con nariz negra, labios compactos y un hocico redondeado y algo alargado.

También hay alguna diferencia entre pitbull y american stanford en cuanto al carácter: hablando de forma general, la segunda raza es aún más sociable que la primera, le encanta vivir con humanos y tiene un gran sentido protector. Además, es muy pacífica y amigable, siempre y cuando se le haya educado de forma positiva, sin castigos ni golpes.

Principales diferencias entre pitbull y american stanford

El american staffordshire terrier y el pitbull terrier americanoson muy similares, pero existen diferencias entre ambas razas a nivel físico que ayudan a distinguirlos.

Tamaño: las dos son razas de tamaño medio, pero el pitbull es más alto que american staffordshire por unos pocos centímetros.

las dos son razas de tamaño medio, pero por unos pocos centímetros. Nariz o trufa: la del american stanford siempre es de color negro. En cambio, la del pitbull puede ser de otros tonos, pues en muchos casos se corresponde al color del pelaje.

la del american stanford En cambio, la del pitbull puede ser de otros tonos, pues en muchos casos se corresponde al color del pelaje. Iris: los ojos del pitbull pueden tener varios colores, excepto el azul. El american stanford siempre presenta un iris oscuro.

los ojos del pitbull pueden tener varios colores, excepto el azul. Musculatura: los dos perros son fuertes y poseen cuerpos compactos. Sin embargo, el staffordshire aparenta un volumen muscular más grande y el pitbull tiene un cuerpo de mayor longitud.

los dos perros son fuertes y poseen cuerpos compactos. Sin embargo, el staffordshire aparenta un volumen muscular más grande y el pitbull tiene un cuerpo de mayor longitud. Pelaje: las dos razas pueden tener colores diferentes, pero en el american stanford predomina el color blanco como base y luego las manchas pueden variar de tonos. En cambio, en los pitbull es más frecuente ver un color entero o con pocas manchas.

las dos razas pueden tener colores diferentes, pero y luego las manchas pueden variar de tonos. En cambio, en los pitbull es más frecuente ver un color entero o con pocas manchas. Hocico: son muy parecidos, pero generalmente el pitbull lo tiene un poco más corto y el del staffordshire es más alargado.

En cuanto a carácter:

El pitbull tiene un carácter más territorial , pero suelen ser muy sociables y muy curiosos y activos.

, pero suelen ser muy sociables y muy curiosos y activos. El american stanford es una raza muy sociable a la que le gusta vivir rodeada de personas y otros animales. Son muy protectores del hogar y su familia y también son amigables y muy pacíficos. No suelen ladrar salvo en ocasiones especiales en las que tengan motivos de peso para avisar.