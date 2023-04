Cómo cuidar a un yorkshire terrier: Los mejores consejos sobre los cuidados de esta raza de perros

Uno de los canes más escogido por las familias Te contamos todo lo que debes saber del yorkshire terrier

El yorkshire terrier es una de las razas de perro más populares: su pequeño tamaño y su apariencia lo convierten en un perro perfecto para pisos de tamaño medio o pequeños. Dentro de la raza del yorkshire existen diferentes tamaños, desde el toy que pesa menos de 2 kgs hasta el de tamaño medio que llega a los 7kgs. De carácter alegre, muy inteligentes, con gran apego familiar y muy ladradores, eso sí, se han convertido en uno de los perros más populares para las familias.

Si te estás planteando adoptar uno o recientemente, se ha incorporado a tu familia, te contamos todo lo que debes saber sobre los cuidados óptimos para un yorkshire terrier.

Son muchos los que consideran a la raza yorkshire como perros de carácter fuerte y excesivamente territoriales. En realidad, este no es el rasgo principal de su carácter pero muchos han sido educados de forma errónea, porque sus dueños los han humanizado demasiado. El problema de maleducar a un perro, suele producirse con razas de tamaño pequeño.Su aspecto adorable y entrañable nos lleva a humanizarlos con acciones poco favorables para ellos, como por ejemplo: la tendencia a llevarlos en brazos, sobreprotegerlos o mimarlos demasiado. Algo que con un perro más grande no sucedería, en primer lugar, porque con su tamaño no sería posible.

Esto no quiere decir que no podamos abrazar o coger a nuestras mascotas y darles cariño, pero hay que hacerlo de forma en que no termine creando problemas de socialización para el animal, algo vital para que tanto el perro como la familia puedan convivir en harmonía, evitando problemas de comportamiento.



Con una buena educación los yorkshires pueden ser perros muy alegres, activos, familiares, cariñosos y con facilidad de ladrar para avisarnos de cualquier situación que consideren extraña. Si vas a adoptar a un yorkshire es completamente necesario que al llegar a casa le presentes todo el entorno, para que pueda estar tranquilo y cómodo en su nuevo hogar.

¿Qué come un yorkshire terrier?

Para alimentar a un yorkshire terrier tenemos que tener en cuenta su edad, el nivel de actividad y su estado de salud. Dependiendo de estos condicionantes nuestra mascota seguirá un tipo de dieta u otro.

Si es un cachorro, como es lógico no comerá la misma cantidad que un can adulto o lo mismo sucede si se trata de un perro diabético, no comerá lo mismo que uno sin problemas de salud.

La mejor opción es ofrecerle a tu 'mejor amigo canino' una dieta que combine pienso con comida casera. De este modo tendrá una dieta saludable, completa y variada que el animal agradecerá. En el caso de que optases por darle únicamente pienso, asegúrate de comprar uno que cubra las necesidades de su vida en cada etapa y que se de calidad, evitando aquellos que tengan muchos cereales: perjudicarán a su salud.



Cuidados para el pelo de un yorkshire

Los yorkshire tiene el pelo largo y lacio, para mantenerlo bonito, necesitan un cuidado constante de este para y así evitar problemas en el pelaje y en la piel. Si descuidamos su cabello, empezarán a tener suciedad acumulada, caspa y nudos y fácilmente podrían aparecer parásitos, heridas y hasta enfermedades graves. Para cuidar correctamente su pelo es necesario tener en cuenta estos pasos:

Cepíllalo entre 1 y 3 veces por semana, aunque dependiendo del pelo podría necesitar más veces Un peine de púas metálicas será útil para desenredar Empieza por las puntas para deshacer los enredos, si empiezas desde las raíces le crearás más nudos. Báñalo una vez al mes. Antes de cada baño conviene que lo cepilles y que tras bañarlo lo desenredes bien Usa champú para perros, nunca debes usar tu champú porque le hará daño en la piel con el tiempo, y utiliza un acondicionador. Córtale el pelo de forma periódica para que no esté incómodo.



La salud del yorkshire terrier

Para que tu perro esté sano es importante que sigas estos pasos:

Ponle las vacunas necesarias en tu país y evita enfermedades y parásitos.

y evita enfermedades y parásitos. Usa un microchip , te ayudará a encontrarlo si se pierde y en muchos países es obligatorio.

, te ayudará a encontrarlo si se pierde y en muchos países es obligatorio. Desparasítalo , el veterinario te contará como debes hacerlo.

, el veterinario te contará como debes hacerlo. La higiene es fundamental: limpia a menudo su pelo, ojos, boca, oídos, patas y área genital.

Sácalo a pasear durante un rato largo para que haga ejercicio y se relacione.

Si te estas planteando adoptar a un yorkshire terrier o acaba de incorporarse a tu familia, en este artículo tienes todo lo que necesitas saber para responder a la pregunta: ¿Cómo cuidar a un yorkshire terrier? Recuerda siempre pasar tiempo de calidad con tu 'mejor amigo canino' y tener paciencia en su educación para facilitar una bonita convivencia.