Cómo cuidar y alimentar a un agapornis: Consejos de expertos para estos pájaros

"Los inseparables" son una especie muy querida por su amable carácter Te contamos todo lo que debes saber sobre los agapornis

Los agapornis son una especie que sorprende, conocidos como la ave más 'amorosa': cuando encuentran a su pareja no se separan nunca más de ella, son unos de los pájaros más queridos. Su carácter cariñoso, les hace necesitar mucha compañía, la soledad les sienta muy mal. Son tan apegados a su compañero que se le conoce como los 'inseparables', motivo más que suficiente para tener siempre dos.

Además de la compañía, una necesidad vital para el agaporni, esta bonita ave necesita cuidados especiales para vivir de una forma sana y disfrutar de tu compañía en casa. Te contamos todo lo que necesitas saber si te estas planteando tener un agaporni, aunque preferiblemente, deberían ser dos porque viven en pack.

La bienvenida a su nueva casa

Cómo decíamos lo primero e indispensable para los agapornis es vivir en pareja, por lo que contamos con que ya tienes a dos, y ahora deberías encontrar una jaula lo suficientemente espaciosa y acondicionada para que tus aves estén cómodas en su nuevo hogar.

Si adoptas a una pareja de agapornis cuando ya no son polluelos, es muy importante que en primer lugar los acostumbres a ti y a tu presencia, si no se asustarán y podrán atacarte cuando te acerques para cogerlos o limpiar la jaula. No hagas movimientos bruscos, acércate a la jaula poco a poco y habla suavemente.

Puedes empezar por acercar tu mano, para que no se asusten, y con el paso de los días se adaptarán sin problemas y serán cariñosos contigo. Si tienes más aves en casa, los agapornis son muy sociables entre ellos, pero no se llevan bien con otros tipos de loros. Además, no debes mezclar alguna especie distinta de aves, puesto que se corre el riesgo que se transmite algunas enfermedades.



Alimentación de los agapornis

La alimentación de estas aves, como en cualquier animal, es un factor clave para su salud. Por lo que es importante preguntarse cómo es la alimentación de los agapornis. Te contamos todo lo que debes saber sobre la dieta de estas aves:

Compra el pienso necesario para que no afecte a su sistema digestivo, en el caso de usar semillas evita que tengan pipas de girasol y prioriza mezclas con mijo, alpiste y avena.

y prioriza mezclas con mijo, alpiste y avena. El calcio es un fuerte elemento de su dieta, l os huesos de sepia les encantan y puedes dárselos una vez a la semana.

y puedes dárselos una vez a la semana. Ofréceles comida fresca por lo menos tres o cuatro veces a la semana.

por lo menos tres o cuatro veces a la semana. La manzana, la sandía, el albaricoque y la cereza son sus frutas favoritas.

son sus frutas favoritas. Estos alimentos son tóxicos para tu ave: aguacate, perejil, patata, boniato, calabaza, berenjena, fresas, lácteos, café, té, dulces, salados, carnes, pescados o alimentos preparados para humanos.

El clima adecuado

Dado que el agaporni es un ave tropical, necesita recibir mucha luz y sol para estar saludable. Pero cuando se vive en un país de cuatro estaciones no siempre es fácil conseguir esto.

Durante los meses más cálidos del año se recomiendo ubicar al ave en un sitio con mucha luz solar para ayudarle a asimilar mejor el calcio. En los meses de invierno es importante que la jaula tenga un bombilla ultravioleta de 5 watts, que debe estar encendida, al menos durante 3 horas al día. De este modo el animal tendrá el efecto del sol.



Reproducción de los agapornis

Los agapornis siempre viven en pareja, por lo que las probabilidades de reproducción aumentan. Es probable que tengan nuevos polluelos, y esto requiere una planificación previa.

Los polluelos no podrán quedarse en pareja con alguno de sus hermanos. En un futuro las crías podrían tener problemas de salud, por lo que lo ideal es cambiarlos de jaula.

Por eso, siempre debes tener más espacio para nuevas parejas o tener claro dónde llevarás los polluelos para que otras familias los adopten.

Si te estabas preguntando 'Cómo cuidar y alimentar a un agaporni' ya tienes todos los consejos que necesitas para tener a estas aves en casa. Recuerda que son conocidos como 'los inseparables' por lo que tendrás que tener dos y además están acostumbrados a vivir en clima tropical: es muy importante que controles la temperatura de la jaula para que tengan una buena salud.