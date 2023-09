Compatibilidad Cáncer - Sagitario: amor, amistad, familia y negocios

Si has nacido entre el 21 de junio y el 22 de julio, eres Cáncer Son Sagitario las personas nacidas entre el 22 de noviembre y el 21 de diciembre

La compatibilidad entre Cáncer (Agua) y Sagitario (Fuego) es bastante baja. Aunque desde el primer momento en el que se conocen pueden sentir una fuerte atracción, a largo plazo, la relación se verá destinada al fracaso.

Los Sagitario suelen ser muy directos, honestos y suelen lanzar críticas. Esto podría afectar a Cáncer, que aunque le gusta que sean sinceros con él, no aceptan las críticas y podrían herir sus sentimientos.

Compatibilidad en el amor

Es en el ámbito donde menos compatibilidad tienen. Cáncer necesita mucho cariño y mucha atención, algo que Sagitario no le acaba de ofrecer, ya que suele ser bastante independiente y adora la libertad sin que nadie le controle.

Sagitario es muy poco sensible y no se da cuenta de que a veces daña a su pareja con sus palabras tan directas, es por ello que deberá a aprender a ser más diplomático. Para que la relación funcione, el cangrejo también tendrá que aprender a no ser tan sensible ante las críticas, y a creer que estas son constructivas.

En cuanto a las relaciones sexuales, funcionarán muy bien y es que ambos son signos muy sexuales. Los encuentros serán muy satisfactorios y apasionados, por lo que cuando se juntan tienden a apostar por una aventura amorosa antes que por una relación estable.

Compatibilidad en la amistad

En este terreno pueden forjar una gran amistad, siempre y cuando descubran las cosas y los pasatiempos que les unen, y cuando dejen a un lado sus diferencias.

Sagitario es de proponer muchos planes y tiene ideas que a Cáncer le pueden parecer una locura. El cangrejo se sentirá atraído por los planes que le ofrece, pero llegará un momento en el que se cansará, ya que cree que hay ideas muy peligrosas y que se salen de su zona de confort.

En general no suelen compartir muchos proyectos ni viajes ni aventuras, ya que a Cáncer le gustan los planes más tranquilos. Aun así, cuando se juntan verán que pueden confiar el uno en el otro y se convertirá en una amistad muy leal.

Compatibilidad en el trabajo

En cuanto al ámbito laboral, es en el terreno donde mejor se entenderán, ya que ambos son constantes y les gusta trabajar hasta conseguir sus objetivos. Cuando se conozcan verán que pueden llegar más lejos si están el uno al lado del otro.

Por un lado, Sagitario representa el lado más creativo, es el que ofrece más ideas. Por otro lado, Cáncer es el que recoge esos conceptos y organiza todo de la mejor manera posible.