Compatibilidad Aries - Virgo: amor, amistad, familia y negocios

Los Aries son personas nacidas del 21 de marzo al 19 de abril Si has nacido entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre, eres Virgo

La compatibilidad de Aries (Fuego) y Virgo (Tierra) varía según el terreno en el que se muevan. Tienen personalidades totalmente diferentes, y en un principio chocarán, ya que Aries es pura energía e impulsivo, Virgo es más tolerante, reflexivo y calmado.

Compatibilidad en el amor

La compatibilidad no es muy buena. Normalmente tienen discusiones y peleas por casi todo, ya sea por dinero, por celos o por cualquier acontecimiento. A Aries le encanta la sinceridad de Virgo, pero no le gusta que constantemente le esté criticando cada paso que da. A Virgo le encanta la confianza que tiene en sí mismo un Aries, aunque no le acaba de gustar que sea tan efusivo en su día a día y que actúe sin pensar.

Cada signo tiene su manera de mostrar las cosas, y a Virgo no le acaba de gustar expresar sus sentimientos. Necesita abrirse y coger confianza. Le falta demostrar esa pasión y ese amor que tiene por el otro, y esto puede provocar que Aries pueda dudar de los sentimientos, aunque al final, la lealtad compensará.

Para tener una buena relación, Aries deberá ser más tolerante, y aprender a tener más paciencia. Normalmente tienden a hacer muchas cosas y a aventurarse, en cambio Virgo es totalmente diferente.

En cuanto a las relaciones sexuales, Aries es pura pasión salvaje, mientras que Virgo necesita conectar a nivel intelectual para poder tener unos encuentros increíbles.

Compatibilidad en la amistad

Puede haber una buena relación de amistad siempre y cuando se respeten y sean capaces de complementarse. Los dos se quieren ayudar mutuamente, aunque cada uno lo demostrará a su manera. A Aries le gusta relacionarse con gente que tiene habilidades sociales, que no tiene problemas en relacionarse, y Virgo es así, aunque lo hace de forma discreta.

Normalmente Virgo cae bien, cuando les conocen, la gente está encantada. En cambio, aunque a Aries le encante hablar con la gente y socializar, la energía que transmiten no siempre es buena y puede provocar que no quieran conocerlo.

Podrían ser muy buenos amigos si Virgo tiene más paciencia y es más tolerante con las actitudes de Aries, y este es más reflexivo y piensa las cosas antes de actuar.

Compatibilidad en el trabajo

En el terreno profesional forman un equipo muy bueno. Cuando trabajan juntos logran resultados increíbles, ya que cada uno aporta unas cualidades que se complementan. Virgo es más organizado, le gusta tenerlo todo planificado, y eso ayudará a Aries a dejar de ser tan efusivo a la hora de poner objetivos y de pensar ideas.

Aries cuenta con una capacidad de liderazgo que ayudará a Virgo a que sienta confianza con lo que hace. Los dos siempre están dispuesto a esforzarse para conseguir sus metas en el trabajo, y esto ayudará a que cada uno aporte sus conocimientos y obtengan grandes resultados.