Causas de por qué a mi gato se le cae el pelo: soluciones y qué hacer

Existen factores psicológicos y físicos que provocan alopecia a los gatos Te contamos cuáles son los más comunes y cómo solucionarlos

La caída de pelo en gatos es un trastorno muy frecuente que puede tener causas distintas, ya sean físicas como psicológicas. Si te preguntas, cuáles son las causas de por qué a mi gato se le cae el pelo, te traemos las soluciones y lo que tienes que hacer para frenar esta situación.

Antes de que te estreses, es importante recordar que de forma natural los gatos mudan el pelo, es un proceso que suele darse en primavera y a veces, en otoño, según la raza y las características de cada felino.

Si has comprobado que en el caso de tu gato, la muda de pelo se alarga demasiado y se trata de alopecia, el primer paso es acudir al veterinario para tener un diagnóstico fiable y que te recomiende la mejor solución. Te explicamos cuáles son las principales causas de la alopecia en gatos:

Presencia de parásitos

La forma más fácil de identificar si tu gato tiene parásitos es identificar si se rasca en exceso. Si tu gato está todo el día rascándose más que lo habitual, es probable que tenga parásitos. Si además desde el aumento de picazón está perdiendo pelo, su alopecia viene directamente vinculada con los parásitos.

Probablemente tu 'minino' tenga algún tipo de pulga, garrapata o parásito que le está afectando a su salud capilar. Ante las picadas de parásitos externos, la reacción de los gatos suele ser lamerse y rascarse, algunas veces, con verdadera desesperación.

Ante esa forma intensa de rascarse el pelo termina cayéndose e incluso pueden llegar a arrancarse mechones a mordiscos.

Dieta pobre o desequilibrada

La alimentación es la base de todo e influye de forma directa a la salud del gato y por lo tanto, en el estado de su pelaje. Los gatos deben llevar una dieta rica en proteínas para que puedan obtener todos los nutrientes que necesitan. Una mala alimentación les puede llevar a una falta de nutrientes y afectarles en su salud y en su pelo.

Presta atención al pelaje de tu gato para saber si tiene carencias nutricionales: si presenta un pelo muy apagado, áspero o con mucha caída puede ser resultado de una dieta pobre que no le está dando todos los nutrientes que necesita.



Estrés excesivo y ansiedad

Como en el caso de las personas el estrés es uno de los factores más determinantes en la caída del pelo de los gatos. Pero también es complicado de detectar. Puede que tu gato haya sufrido una situación que le ha parecido estresante, aunque no hayas caído en ello.

Algo tan simple como los preparativos para un evento, una mudanza, la llegada de una nueva mascota, falta de ejercicio físico pueden llevar al animal a tener crisis de nervios.

Podemos notar el estrés en cambios en el comportamiento del animal, como la caída de mucho pelo o si se rascan demasiado. En esos casos todo indica a indicios de alopecia, porque lo verás lamerse una y otra vez sin un motivo concreto.

Si ha tomado medicinas o sustancias tóxicas

Si no tienes la receta de un veterinario bajo ningún caso deberías darle suplementos alimenticios a tu gato, ni tampoco medicación, porque puede resultar más nocivo que beneficioso.

Recordamos que hay algunos alimentos que son directamente tóxicos para los gatos. Entre los más nocivos se encuentran el chocolate, las uvas o el huevo crudo. También hay plantas que les pueden causar el mismo efecto en su organismo, por eso, es mejor no innovar y no darle ningún tipo de alimentación que el veterinario no haya indicado.

En el caso de que tu gato hubiese tomado alguna medicina, sustancia tóxica, alimento no recomendado o planta, podría perder pelo debido a esa causa.



Alergia en la piel o dermatitis

Igual que las personas los gatos también tienen alergias, a los ácaros del polvo, al polen, a algunos alimentos... esperemos que no tengan alergia al pelo de gato porque eso si sería problemático. En las alergias más comunes entre los felinos se encuentra la dermatitis atópica, un tipo de irritación muy típica de los humanos, que ellos también sufren.

La dermatitis atópica puede provocar descamación en la piel y unos picores muy fuertes, ante los que el gato solo puede rascarse con fuerza.

Es de esta forma como tu mascota se rascará mucho, y deteriorará su cuero cabelludo provocando que el pelo caiga.

Problemas hormonales

Puede tratarse de un problema físico como una alteración en su sistema endocrino. Estos cambios son más propensos tras la castración de un gato, y pueden dar origen a una gran pérdida de pelaje. Si has castrado a tu gato recientemente, este podría ser el motivo de su perdida de pelaje.

Enfermedades no diagnosticadas

Entre las enfermedades que pueden provocar la caída del pelo o la pérdida de vitalidad del pelaje están las enfermedades renales o un tumor no tratado. En este sentido, hay que vigilar la caída de pelaje de los gatos porque si tuviese problemas de salud, podría ser una alarma para darnos cuenta a tiempo. Este caso es mucho más propio de edades avanzadas.



Infección en la piel

Si experimenta calvas en el pelaje, es una de las consecuencias más visibles de que tu gato está sufriendo una infección en la piel que le debilita los folículos. De estas infecciones, la más típica es la dermatofitosis felina, conocida coloquialmente como tiña. Es una enfermedad, causada por un hongo muy contagioso.

Como resultado de la infección, las zonas de la piel más afectas pierden el pelo y de ahí se originan las calvas.

Qué hago si a mi gato se le cae el pelo

Te hemos contado los motivos principales por los que a tu gato se le cae el pelo, y seguro que ahora te preguntarás que puedes hacer. Si tu mascota sufre una reiterada pérdida de pelo que cada vez va en aumento, sin estar en una época de muda, te damos algunos trucos para que puedas paliarle la caída.

Si no puedes ir al veterinario de inmediato, puedes poner en práctica estos consejos para intentar solucionar el problema:

Cepíllale el pelo una vez a la semana, como mínimo, para ayudarle a renovarlo de forma natural, y así deje de rascarse tanto.

una vez a la semana, como mínimo, para ayudarle a renovarlo de forma natural, y así deje de rascarse tanto. Evita situaciones estresante s como ruidos fuertes, llevártelo de viaje - el transportin les estresa mucho- o cualquier mínimo cambio que pueda alterarle.

s como ruidos fuertes, llevártelo de viaje - el transportin les estresa mucho- o cualquier mínimo cambio que pueda alterarle. Intenta que haga más ejercicio y pasa más tiempo con él para que no se sienta solo.

para que no se sienta solo. Compra un collar antiparasitario o una pipeta para gatos, y revísale el pelaje a menudo para saber que está sano.

o una pipeta para gatos, y revísale el pelaje a menudo para saber que está sano. Mantén limpio su entorno.

En el caso de que a tu gato se le caiga el pelo pero también muestre síntomas de vómitos y diarreas deberías ir al veterinario de inmediato para evitar que se trate de una enfermedad de mayor gravedad.

Si te preguntabas 'causas de por qué a mi gato se le cae el pelo: soluciones y qué hacer' aquí tienes la respuesta. Esperamos que estos consejos te sean útiles para acercarte más al motivo de la caída de pelo de tu gato, y recuerda, en caso de que la situación se complique acude siempre a un veterinario.