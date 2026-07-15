La portada SPORT de este miércoles, 15 de julio de 2026

“¡Qué grandes!” es el gran titular de la portada de SPORT de hoy, 15 de julio de 2026. La selección española se clasificó para la final del Mundial después de imponerse con enorme autoridad a Francia (0-2). España firmó una actuación sobresaliente, dominó a una de las grandes favoritas del torneo y dio una nueva demostración de solidez, talento y ambición.

La portada SPORT de hoy / SPORT.es

El triunfo tuvo dos grandes protagonistas: Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, autores de los goles que certificaron el pase a la final. El combinado español supo controlar el encuentro y neutralizó por completo el potencial ofensivo francés. Mbappé y compañía se quedaron secos, incapaces de superar a una defensa española que completó un partido prácticamente perfecto.

La otra plaza en la gran final saldrá del enfrentamiento entre Inglaterra y Argentina, un duelo histórico entre dos selecciones que buscan alcanzar la gloria mundialista. El encuentro, programado para las 21.00 horas, se presenta como una batalla de máxima exigencia entre dos potencias del fútbol internacional.

En clave azulgrana, existe preocupación por Frenkie de Jong. El centrocampista neerlandés sufre una lesión de rodilla y no podrá comenzar la Liga, una ausencia importante para el FC Barcelona en el inicio de la temporada. Su evolución marcará los plazos de recuperación y determinará cuándo podrá volver a estar a disposición del equipo.

Noticias relacionadas

Finalmente, el Barça de baloncesto continúa reforzando su plantilla. El club ha firmado a dos aleros, Martín y Yudell, procedentes de la NBA, dos incorporaciones con las que busca aumentar su talento exterior y recuperar protagonismo en las grandes competiciones.