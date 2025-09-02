La portada SPORT de este martes 02 de setiembre de 2025

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, lanzó un mensaje claro y directo a sus jugadores: “Los egos matan el éxito”. Con esta frase, el técnico alemán reflejó su malestar ante determinadas actitudes dentro del vestuario y exigió a la plantilla autocrítica, reflexión y compromiso colectivo. Flick quiso cortar de raíz lo que consideraba comportamientos inaceptables, que podían afectar al rendimiento deportivo del equipo en un momento crucial de la temporada. El entrenador apostó por la unión del grupo como condición indispensable para lograr títulos.

La portada SPORT de este martes / SPORT.es

El Barça y el Camp Nou: la cuenta atrás

En paralelo, el club acelera los trabajos para cumplir con los plazos de las obras del Spotify Camp Nou, cuya reapertura está marcada como objetivo para el 14 de septiembre. El proyecto avanza a contrarreloj con la intención de devolver al equipo a su estadio cuanto antes.

Mercado de fichajes: récord histórico en la Premier

El mercado internacional también estuvo marcado por un movimiento histórico: el Liverpool cerró la incorporación de Alexander Isak procedente del Newcastle por 150 millones de euros, una cifra que lo convierte en el traspaso más caro de la historia de la Premier League. La operación rompió todos los registros del fútbol inglés y situó al delantero sueco como una de las grandes figuras del verano.

Además de este traspaso récord, el mercado dejó otros nombres propios: Gianluigi Donnarumma se prepara para firmar por el Manchester City, Alexis Sánchez regresó a LaLiga de la mano del Sevilla, mientras que el Betis cerró el fichaje de su nueva estrella y el Atlético de Madrid se reforzó con la llegada de Nico González.

Cantera azulgrana: movimientos cerrados

En clave culé, Fermín permanecerá en el Barça, mientras que Fort jugará cedido en el Elche. Además, los jóvenes Bernal y Bardouhi ya han sido inscritos oficialmente.