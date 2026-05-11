La portada SPORT de este lunes, 11 de mayo de 2026

“¡Campeones! y fiesta histórica” es el gran titular de la portada de SPORT de hoy, 11 de mayo de 2026. El FC Barcelona se proclamó campeón de la Liga 2025-26 tras derrotar al Real Madrid por 2-0 en un clásico con sabor a título, fiesta y reivindicación azulgrana.

La portada SPORT de este lunes / SPORT.es

El conjunto culé selló el campeonato con una victoria de enorme valor simbólico ante su gran rival. Los goles de Rashford y Ferran Torres desataron la euforia en un Spotify Camp Nou entregado, que vivió una noche de celebración histórica junto a una plantilla que volvió a demostrar carácter, ambición y superioridad en el momento decisivo de la temporada.

La portada resume una jornada inolvidable para el barcelonismo: el Barça es campeón de Liga y lo hizo a lo grande, ganando el clásico y levantando el título ante su afición. La imagen del equipo celebrando sobre el césped, con el trofeo como protagonista, refleja la magnitud de una noche que quedará grabada en la memoria culé.

El triunfo tuvo también una carga emocional especial. Los jugadores azulgranas dedicaron la victoria a Hansi Flick, después del fallecimiento de su padre en las horas previas al partido. En un contexto tan delicado, el equipo respondió con una actuación seria y competitiva, convirtiendo el clásico en un homenaje deportivo para su entrenador.

En el lado blanco, el Real Madrid de Arbeloa fue siempre a remolque y no encontró la forma de discutir el dominio azulgrana. La ausencia de Mbappé, señalado en la portada con la expresión “se borró”, aumentó la sensación de impotencia de un Madrid que quedó superado en una noche marcada por la autoridad del nuevo campeón.

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Con este 2-0 al Real Madrid, el Barça no solo conquista la Liga, sino que lo hace enviando un mensaje contundente: el proyecto azulgrana vuelve a tocar plata, recupera orgullo y firma una celebración histórica ante su eterno rival. Campeones, fiesta y clásico ganado: una portada de época para el barcelonismo.