La portada SPORT de este lunes, 08 de junio de 2026

“Florentino ya no es intocable” es el gran titular de la portada de SPORT de hoy, lunes 8 de junio de 2026. Florentino Pérez consigue imponerse en las urnas, pero el resultado deja una lectura incómoda para el presidente blanco: logra alrededor del 67% de los votos, mientras que Riquelme alcanza un 33% que evidencia una división interna en el madridismo.

La portada SPORT de este lunes / SPORT.es

La victoria mantiene a Florentino al frente, pero ya no con la autoridad incontestable de otros tiempos. El desenlace electoral abre un nuevo escenario en el Real Madrid, con una parte importante de la masa social mostrando su descontento y reclamando una alternativa al actual modelo de gestión.

En clave azulgrana, el Barça recibe un aviso claro en el mercado: “No dejen escapar a Bernardo Silva”. El club azulgrana y el Atlético de Madrid comienzan la batalla por el futbolista portugués, un nombre de primer nivel que vuelve a aparecer como gran oportunidad para reforzar la plantilla.

El Mundial de 2026 también gana protagonismo en la portada. Con Sport Mundial 26, el periódico invita a los lectores a participar en la porra del Mundial y anuncia el póster de la selección española, que llega con el diario en plena cuenta atrás para la gran cita internacional.

En MotoGP, Marc Márquez vuelve a lo grande tras alcanzar su victoria número 100. El piloto español firma un triunfo de enorme valor simbólico y deportivo, confirmando su regreso al primer plano competitivo.

En Fórmula 1, Fernando Alonso empieza a ver la luz en el GP de Mónaco y consigue su primer punto. Un resultado que supone un pequeño impulso para el asturiano después de un inicio complicado.

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Finalmente, en balonmano, el Barça vuelve a mandar. Los azulgranas superan con autoridad al Bidasoa por 17-37, conquistan la Copa y ya ponen la mirada en el siguiente gran objetivo: la Champions.