La portada SPORT de este lunes, 07 de septiembre de 2026

“¡Qué maravilla!” es el gran titular de la portada de SPORT de hoy, 7 de septiembre de 2026. El FC Barcelona ofreció una exhibición en Mestalla y goleó al Valencia (0-5) para firmar su tercera ‘manita’ de la temporada. El conjunto azulgrana completó un partidazo con los goles de Lamine Yamal, por partida doble, Raphinha, Pedri y Fermín, confirmando su gran momento.

La portada SPORT de este lunes / SPORT.es

Lamine Yamal volvió a ejercer de gran estilete de un Barça que rayó a un nivel altísimo y que incluso dispuso de ocasiones para ampliar todavía más el marcador. La contundente victoria permite al equipo azulgrana mandar ya en solitario en la clasificación, reforzando las grandes sensaciones mostradas en este inicio de campeonato.

En clave perica, el Espanyol empató ante el Sevilla (1-1). “El Espanyol salva un punto contra diez” es el titular de SPORT para un encuentro en el que el conjunto blanquiazul consiguió rescatar un empate frente a un rival que acabó jugando en inferioridad numérica.

El US Open también ocupa un espacio destacado en la portada. Carlos Alcaraz arrasa y ya está en cuartos, dando un nuevo paso adelante en el último Grand Slam de la temporada y manteniendo intactas sus aspiraciones en Nueva York.

En baloncesto, el Barça arrancó con victoria al imponerse al Andorra por 96-101. “El Barça de Selçuk empieza con un triunfo” destaca SPORT, en el estreno de la nueva etapa del conjunto azulgrana.

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