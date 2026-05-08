La portada de SPORT de hoy viernes, 8 de mayo de 2026

El vestuario del Real Madrid se ha convertido en un polvorín. El titular que encabeza la portada de SPORT de este viernes no puede ser más elocuente: ¡Arde Madrid! Los nervios entre los de Arbeloa provocaron ayer un altercado entre dos de sus jugadores, Tchouaméni y Valverde. El francés y el uruguayo acabaron a palos, con este último pasando por el hospital con una brecha en la cabeza. El club decidió abrir un expediente disciplinario a ambos y Valverde no estará en el clásico del domingo por necesitar "reposo".

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

El incendio blanco no acaba aquí. Poco después del lamentable incidente, las cámaras de TV captaron la salida de Valdebebas de la gran estrella madridista, Kylian Mbappé, cachondeándose visiblemente tras lo sucedido. Todo ello, a pocos días de la visita al Camp Nou, donde le espera un líder Barça que puede proclamarse campeón de LaLiga EA Sports en este choque.

Por otra parte, las finales masculina y femenina de la Champions tienen este año un nexo: el ADN culé de los cuatro entrenadores finalistas. Luis Enrique y Mikel Arteta dirigen la PSG y al Arsenal, respectivamente en la final de Budapest, mientras que en Oslo Barça y Olympique de Lyon se disputarán la Women's Champions League con Pere Romeu y Jonathan Giráldez en los banquillos.

No abandonamos las competiciones europeas porque ayer hubo gran noticia para un modesto equipo de barrio que ha hecho historia. El Rayo Vallecano volvió a ganar al Estrasburgo y se clasificó para la final de la Conference League, donde le espera el Crystal Palace inglés. El triunfo rayista, además, otorga a España una plaza extra en la próxima edición de la Champions League.

Finalmente, en el Espanyol siguen pensando en amarrar la salvación cuanto antes pero también se piensa en el futuro, Ramón Rodríguez 'Monchi' fue ayer el nombre propio, ya que apunta a ser el nuevo director general blanquiazul.

Noticias relacionadas

Estos son algunos de los temas que desarrollamos hoy en nuestra edición de SPORT. Desde primera hora, en su punto de venta habitual.