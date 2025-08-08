La portada de SPORT de hoy viernes, 8 de agosto de 2025

El adiós al Barça de Iñigo Martínez es el argumento principal de la portada de SPORT de hoy viernes, 8 de agosto. Después de dos temporadas en el club, el central vasco se marcha con la carta de libertad en el bolsillo y se incorporará al Al-Nassr Saudí.

Esta salida libera 14 millones de euros en la masa salarial blaugrana, lo que supone que el Barça estudie acudir al mercado en los próximos días, en busca de una nueva incorporación para la plantilla de Hansi Flick.

Quien sigue sin salir de la plantilla es el portero Marc André Ter Stegen, aunque ayer ya supo que no seguirá siendo capitán del FC Barcelona. En un comunicado oficial, la entidad explicó que el alemán ha sido relevado de la capitanía. A partir de ahora, el primer capitán blaugrana es Ronald Araujo.

Este jueves se conocieron las nominaciones para la gala del Balón de Oro en todas sus categorías. Y el Barça domina el elenco, ya que es el club con más nominados y nominadas en todos los trofeos que se otorgarán dentro de unas semanas.

No está en esas listas el aún madridista Rodrygo Goes. El brasileño sigue buscando su salida y en la Premier League se le pueden abrir las puertas. El Arsenal de Mikel Arteta le quiere, pero solo como cedido.

