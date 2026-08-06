COMUNICACIÓN
La portada de SPORT de hoy viernes, 7 de agosto de 2026
"Rodri SÍ al Barça"
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"Rodri SÍ al Barça" es el gran titular de nuestra portada de hoy viernes 7 de agosto de 2026. El mejor jugador del Mundial rechaza la oferta del Real Madrid y avanza en su fichaje por cuatro temporadas con el Barça.
El club blaugrana ya negocia con el Manchester City en una de las operaciones de este mercado de fichajes.
Además, en el club blanco logran la renovación de Vinicius hasta el 2032 y firman a Diomande, que se convierte en el fichaje más caro de la historia del club. Por su parte, el Espanyol cierra la llegada de Unai Núñez y Shengelia se marcha al Dubai Basket.
Por último, Messi regresa a lo grande al Inter Miami y lo hace con un doblete en la victoria de los suyos ante el San Luis.
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