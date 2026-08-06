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La portada de SPORT de hoy viernes, 7 de agosto de 2026

"Rodri SÍ al Barça"

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"Rodri SÍ al Barça" es el gran titular de nuestra portada de hoy viernes 7 de agosto de 2026. El mejor jugador del Mundial rechaza la oferta del Real Madrid y avanza en su fichaje por cuatro temporadas con el Barça.

El club blaugrana ya negocia con el Manchester City en una de las operaciones de este mercado de fichajes.

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Además, en el club blanco logran la renovación de Vinicius hasta el 2032 y firman a Diomande, que se convierte en el fichaje más caro de la historia del club. Por su parte, el Espanyol cierra la llegada de Unai Núñez y Shengelia se marcha al Dubai Basket.

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Por último, Messi regresa a lo grande al Inter Miami y lo hace con un doblete en la victoria de los suyos ante el San Luis.

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