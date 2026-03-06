La portada de SPORT de hoy viernes, 6 de marzo de 2026

Ha cumplido 200 partidos con el Barça y su ambición deportiva sigue en todo lo alto. Ronald Araujo se sinceró en una entrevista exclusiva con SPORT que, además, es el tema principal de nuestra portada de este viernes. "Quiero seguir ganando títulos", manifestó el central uruguayo, al tiempo que reconoció que su bicentenario blaugrana "es un sueño hecho realidad".

Ronald recuerda lo que sufrió en la primera parte de esta temporada: "Cuando pasas momentos difíciles valoras mucho más todo. Trabajé mucho para volver a estar bien". Una extensa charla que vale mucho la pena.

En clave electoral, ayer se proclamaron oficialmente las candidaturas a la presidencia del FC Barcelona. Será un cara a cara entre Joan Laporta y Víctor Font, ya que Marc Ciria no pasó el corte. Se presentan días intensos y Laporta ya habló de su contrincante en las urnas: "No podemos dejar en sus manos lo que hemos construido". Por su parte, Font lo tiene claro: "Vamos a ganar".

Esta noche se inicia una nueva jornada en LaLiga EA Sports con un nuevo examen al Real Madrid. Será en Balaídos, contra el Celta, en un choque en el que los de Arbeloa se presentan en plena crisis y en cuadro.

En Fórmula 1, a punto de arrancar el GP de Australia que abre la temporada, Fernando Alonso volvió a mostrarse crítico con su coche y lanzó un mensaje inquietante: "Aston Martin acabará ganando pero igual yo ya no estoy".

Y malas noticias para el Barça de basket, que pagó sus horribles tres primeros cuartos con una derrota ante el Armani Milán. Un 87-84 que maquilló la debacle en unos excelsos últimos diez minutos. Verdaderamente, fue un Barça de dos caras.

