La portada de SPORT de hoy viernes, 5 de junio de 2026

La selección española firmó un insulso empate en el último amistoso en suelo español antes de viajar a Estados Unidos para la disputa del Mundial. 'Ferran y poco más' es el titular que encabeza la portada de SPORT de este viernes tras el partido de Riazor. El delantero del Barça marcó el único gol de la Roja en el encuentro que supuso el debut de su compañero Marc Bernal como internacional absoluto. Está claro que a la escuadra de Luis de la Fuente, muy espesa en ataque, le falta rodaje.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Hoy, la expedición española viajará a EE.UU. para iniciar su concentración en Chatanooga. El próximo amistoso previo al Mundial será la próxima semana contra Perú, en horario de madrugada en España.

Por otro lado, continúa el pulso entre el Atlético y Julián Álvarez. El Barça para de momento la operación a la espera de acercar posturas con el club rojiblanco, que parece solo ver una salida del jugador al PSG. El culebrón continúa.

En el Real Madrid sigue la batalla electoral y anoche Florentino Pérez salió a escena en el programa 'Horizonte' de Cuatro. El aspirante a revalidar la poltrona blanca anunció que piensa hacer "la oferta más grande la historia del Real Madrid" el próximo martes si sale reelegido, aunque no desveló la identidad del futbolista por el que pujará.

Y en basket, se equilibraron las dos eliminatorias del play-off de cuartos de final de la Liga Endesa disputadas ayer. El Barça cayó en el Palau Blaugrana ante UCAM Murcia en un final polémico, mientras que el Real Madrid salvó los muebles ante La Laguna arrasando a los canarios en el segundo asalto.

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