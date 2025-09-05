La portada de SPORT de hoy, viernes 5 de septiembre de 2025 es: "GOLEADA PARA EMPEZAR". España inicia su camino hacia el Mundial con una solvente victoria ante Bulgaria. Oyarzabal, Cucurella y Merino sentenciaron en la primera parte. Lamine Yamal y Pedri, únicos azulgranas en el once inicial, cuajaron un gran partido.

España dice adiós al Eurobasket en un final amargo de la era Scariolo, cayendo ante Grecia en su peor papel en un torneo europeo (86-90).

En la Vuelta a España, Juan Ayuso obsequia al UAE con un quinto triunfo de etapa antes de que la carrera afronte el Angliru después de un día tranquilo tras la movida de Bilbao.

Hoy viernes se pondrá en marcha el GP de Catalunya de MotoGP, tras una semana de parón. Estos son los horarios de un fin de semana que apunta a nueva victoria del intratable Marc Márquez.