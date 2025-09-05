La portada de SPORT de hoy, viernes 5 de septiembre de 2025
"GOLEADA PARA EMPEZAR"
SPORT.es
La portada de SPORT de hoy, viernes 5 de septiembre de 2025 es: "GOLEADA PARA EMPEZAR". España inicia su camino hacia el Mundial con una solvente victoria ante Bulgaria. Oyarzabal, Cucurella y Merino sentenciaron en la primera parte. Lamine Yamal y Pedri, únicos azulgranas en el once inicial, cuajaron un gran partido.
España dice adiós al Eurobasket en un final amargo de la era Scariolo, cayendo ante Grecia en su peor papel en un torneo europeo (86-90).
En la Vuelta a España, Juan Ayuso obsequia al UAE con un quinto triunfo de etapa antes de que la carrera afronte el Angliru después de un día tranquilo tras la movida de Bilbao.
Hoy viernes se pondrá en marcha el GP de Catalunya de MotoGP, tras una semana de parón. Estos son los horarios de un fin de semana que apunta a nueva victoria del intratable Marc Márquez.
- ¡Balde cae lesionado!
- ¿Por qué el Barça no alcanzó la regla del 1:1?
- Lewandowski, 'no' a 100 millones de euros de Arabia... Por ahora
- Caos en el Leverkusen: Ten Hag explota, la 'traición' con Lucas Vázquez y una nueva leyenda del Madrid en el banquillo
- La incomprensible gestión con Etta Eyong
- El Mallorca suspende a Dani Rodríguez y le retira la capitanía
- Joaquín desvela con qué famosa haría un trío en frente de su mujer Susana, en 'El Hormiguero': 'Decidimos que sí que podíamos
- Gistau, un 'intocable' para Belletti