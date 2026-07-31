El posible fichaje de Julián Álvarez por el FC Barcelona entra en un escenario de máxima tensión. El Atlético de Madrid ha denunciado al club azulgrana por presuntas negociaciones con el delantero argentino en periodo protegido, lo que ha llevado a la RFEF a abrir un expediente para analizar el caso. Pese a ello, en el Barça mantienen que el campeón del mundo sigue siendo la gran prioridad para reforzar la delantera.

Mientras tanto, Hansi Flick afronta el primer amistoso de la pretemporada ante el Birmingham City con una de las novedades del verano. Karim Adeyemi está listo para estrenarse con la camiseta azulgrana y podría disputar sus primeros minutos en un encuentro que servirá para empezar a ver las primeras ideas del técnico alemán.

Esta es la portada de SPORT de hoy, viernes 31 de julio / SPORT

Otra de las noticias destacadas es la inminente salida de Marc-André ter Stegen. El portero alemán viaja a Ámsterdam para cerrar su incorporación al Ajax, poniendo fin a una etapa de más de una década en el Barça y dejando abierta una nueva etapa bajo los palos del conjunto azulgrana.

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La portada se completa con la llegada de Carlos Espí al Real Madrid procedente del Levante, la renovación de Ricky Rubio con el Joventut por una temporada más y el anuncio del boicot de varias federaciones a la FIFA por el nuevo Mundial impulsado por Gianni Infantino.