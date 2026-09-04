Esta es la portada de SPORT de hoy, viernes 4 de septiembre

La portada de SPORT de este viernes está protagonizada por Hamza, una de las grandes apuestas de futuro del Barça. El club azulgrana ha blindado al joven delantero egipcio y redobla su apuesta por él, con una cláusula que pasará de los 15 a los 150 millones de euros. Además, ya se trabaja en un nuevo contrato para asegurar su continuidad y evitar que pueda escaparse en el futuro. Hansi Flick, mientras tanto, está dosificando sus minutos para evitar una posible ‘fuga’.

Esta es la portada de SPORT de hoy, viernes 4 de setiembre de 2026 / Sport.es

En la actualidad institucional del Barça, destaca que el club rompe la barrera de los 1.000 millones de euros de ingresos, una cifra histórica que refleja el crecimiento económico de la entidad.

La portada también tiene como protagonista a José Mourinho, que afronta su primer gran examen ante el Betis.

Además, pone el foco en la Champions League Femenina, con el Barça señalado como uno de los rivales a batir en Europa. El sorteo de la fase liga, con el conjunto azulgrana entre los grandes protagonistas, centra buena parte de la atención.

También en fútbol, SPORT recoge la actualidad del Espanyol, con el mensaje de confianza de Monchi: “Cumplimos nuestra hoja de ruta”. Por último, en ciclismo, Enric Mas aparece como protagonista tras dar un paso adelante en La Vuelta.

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