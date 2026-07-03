La portada de SPORT de hoy viernes, 3 de julio de 2026

La selección española cumplió contra Austria y ya está en los octavos de final de la Copa del Mundo. 'Vuelve la ilusión' es el titular que preside la portada de SPORT de este viernes, después de que los de Luis de la Fuente derrotaran al combinado austríaco por un contundente 3-0. Un doblete de Mikel Oyarzabal y un último gol de Pedro Porro rubricaron el triunfo incontestable de La Roja en Los Ángeles.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Lamine Yamal no marcó pero llevó de cabeza a un rival que no tuvo ninguna opción a lo largo de los 90 minutos. El de Rocafonda fue elegido el MVP del partido y ya piensa en el partido de los octavos de final, que se disputará el próximo viernes en Dallas.

En clave Barça, la noticia del día fue la confirmación de que el club blaugrana vuelve a entrar oficialmente en la regla del 1:1, por lo que a partir de ahora podrá fichar jugadores sin problemas burocráticos. La contención de la masa salarial y el aumento de los ingresos por ticketing y patrocinio han sido claves en la decisión.

Y Barcelona ya vive por todo lo alto la salida del Tour de Francia. Miles de barceloneses participaron ayer en el acto de presentación de los equipos que estarán presentes en la ronda francesa a partir de mañana sábado. Los ciclistas posaron ante la Sagrada Familia antes de la contrarreloj por equipos que abrirá la competición.

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