La portada de SPORT de hoy viernes, 29 de mayo de 2026

Anthony Gordon ya está en Barcelona. El que va a ser el primer fichaje del Barça 2026-2027 es el protagonista de la portada de SPORT de este viernes después de pasar ayer la revisión médica. Hansi Flick está satisfecho con la llegada del inglés ya que su perfil se ajusta a la visión de juego que tiene el técnico alemán.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

El mercado blaugrana no acaba aquí. A Deco se le acumula el trabajo. Ya hay una primera oferta presentada por Julián Álvarez, uno de los grandes objetivos del Barça, mientras que el nombre de Bernardo Silva también sale a la palestra como una oportunidad para reforzar el centro del campo. Se avecinan días intensos.

Ayer fue un día de más despedidas confirmadas en el Barça femenino. El club oficializó la marcha de Ona Batlle y Mapi León, quienes ya se despidieron extraoficialmente de la afición en el partido contra la Real Sociedad. Por su parte, en el Girona se anunció también el adiós de Míchel com técnico, después de cinco temporadas en el cargo.

Y en el Real Madrid es tiempo de elecciones. Enrique Riquelme, el rival de Florentino Pérez en las urnas, habló para SPORT y habló de su oponente: "El Barça se ha reído del Madrid por culpa de Florentino".

En tenis, la noticia del día fue la derrota de Sinner en Roland Garros. Un golpe de calor afectó al máximo favorito del torneo, que cayó a las primeras de cambio.

Y hablando de despedidas, también fue oficial la de Xavi Pascual como entrenador del Barça de basket a final de la presente temporada. "Irme le vendrá bien al club", señaló el técnico.

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