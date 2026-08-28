Esta es la portada de SPORT de hoy, viernes 28 de agosto de 2026

Hoy en la portada de SPORT titulamos “¡Ya son líderes!”. El Barça vence al Athletic Club por 2-0 y se coloca en lo más alto de la clasificación. Los azulgrana suman su segunda victoria liguera gracias a los goles de Raphinha y Fermín.

La portada de SPORT de hoy, 28 de agosto de 2026 / Sport.es

El conjunto de Hansi Flick vuelve a demostrar su pegada y firma un nuevo triunfo en LaLiga. Raphinha abrió el marcador y Fermín sentenció el encuentro para colocar al Barça como líder. Además, Lamine Yamal dejó buenas sensaciones en el primer partido en el que compartió protagonismo con Rodri con la camiseta blaugrana.

En el Atlético de Madrid, Gil Marín ataca a Laporta por Julián Álvarez. El dirigente rojiblanco vuelve a cargar contra el presidente del Barça en relación con el delantero argentino, protagonizando uno de los grandes temas de la portada.

De cara a la Champions, Manchester City y PSG aparecen como dos de los grandes obstáculos que se encontrará el conjunto azulgrana en su camino europeo. En clave de mercado, Bryan Zaragoza se convierte en el fichaje estrella del Espanyol. El conjunto perico incorpora al extremo como una de sus principales apuestas para reforzar la plantilla.

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