La portada de SPORT de hoy viernes, 27 de marzo de 2026

La noticia deportiva de ayer copa la portada de SPORT de este viernes: la gran campeona de bádminton Carolina Marín anunció su retirada de las pistas. "Mi camino acaba aquí", explicó la onubense a través de un video difundido en sus redes sociales.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Sus problemas en las rodillas le han llevado a tomar esta decisión, pese a que próximamente se ha de disputar el Campeonato de Europa de esta especialidad en su tierra natal, Huelva. "Ha sido un viaje maravilloso, pero no quiero poner en riesgo mi cuerpo", declaró.

Hablando de rodillas, la de Kylian Mbappé sigue dando de qué hablar. El error en el diagnóstico sigue coleando en una polémica que no cesa. Por cierto, el '10' del Real Madrid participó ayer en el amistoso que Francia disputó contra Brasil, con victoria gala por 1-2 y la mala noticia en clave blaugrana que dio Raphinha. El jugador tuvo que ser sustituido en el descanso y habrá que esperar las pruebas. Hay preocupación por una posible lesión muscular

Volviendo a la actualidad del Barça, hay un gran dilema en el club con Alejandro Balde. Pese a que el canterano parece consolidado en el lateral izquierdo, el Barça tiene sobre la mesa la posible salida del jugador el próximo verano. Tocará decidir.

Esta noche, la selección española afrontará un amistoso en Villarreal contra Serbia. Será un test que podría definirse como 'casi' mundial y que presentará morbo en la portería. Cuatro convocados por Luis de la Fuente y posible debut de Joan Garcia.

Y en las eliminatorias de repesca de la zona europea, Polonia logró el pasaporte a la final levantando su compromiso contra Albania. Robert Lewandowski fue decisivo al marcar el gol del empate y abrir la reacción polaca.

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