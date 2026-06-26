La portada de SPORT de hoy viernes, 26 de junio de 2026

Nuevo examen para España en el Mundial. Y hoy la portada de SPORT está´dedicada a dos de sus cabezas de cartel, Lamine Yamal y Dani Olmo. Son dos líderes para una escuadra de Luis de la Fuente que buscará asegurar la primera plaza del grupo en la última jornada del mismo. Le vale incluso el empate contra Uruguay, salvo goleada de Cabo Verde a Arabia Saudí en el otro encuentro. Los dos choques se disputarán de madrugada, hora española.

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Otros grupos se van cerrando. Anoche, en el E, Alemania era la única escuadra que sabía que, pasara lo que pasara, acabaría primera. Los germanos cayeron ante Ecuador, que remontó el gol inicial de Sané y acaba tercera. Por su parte, Costa de Marfil acabó con el sueño de Curazao y acaba en la segunda posición.

En el mundo blaugrana, la salida de Marc-André Ter Stegen está cada vez más cerca. El portero alemán, que ya jugó cedido en el Girona antes de su nueva lesión, puede volver a estar a las órdenes de Míchel en el Ajax. La operación puede cerrarse en los próximos días.

Quien ya tiene confirmado su nuevo destino es Alexia Putellas. La hasta ahora capitana del Barça femenino descarta marcharse a los Estados Unidos y seguirá su carrera en la Premier League, al fichar por el London City.

Gran noticia para el fútbol sala blaugrana. El barça se impuso a El Pozo en el cuarto partido del play-off final de la Liga. Un 4-6 ratificado en la prórroga que da el octavo título liguero a la sección barcelonista, con Javi Rodríguez al frente.

Y en basket, Paolo Galbiati es el elegido para sustituir a Xavi Pascual en el banquillo del Barça. El hasta ahora técnico del Kosner Baskonia será el nuevo jefe del vestuario blaugrana.

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