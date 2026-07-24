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La portada de SPORT de hoy viernes, 24 de julio de 2026

Adeyemi: "Estoy aquí por Flick"

Esta es la portada de SPORT de hoy viernes, 24 de julio de 2026

Esta es la portada de SPORT de hoy viernes, 24 de julio de 2026 / SPORT.es

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SPORT.es

Fichaje cerrado. Karim Adeyemi es desde ayer nuevo jugador del Barça de forma oficial y hoy protagoniza la portada de SPORT. "Estoy aquí por Flick", manifestó el delantero de 24 años que llega procedente del Borussia Dortmund. Firma hasta 2031 y dejó claras sus intenciones: "Vengo al club más grande del mundo para ganar títulos".

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Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

La mala noticia del día en clave blaugrana es la confirmación de que Frenkie de Jong sufre rotura de ligamento. El jugador neerlandés dijo que no piensa pasar por el quirófano, aunque admitió que su lesión "es más grave de lo previsto".

En nuestra edición de hoy ofrecemos una entrevista con la presidenta de la Fundació Barça, Marta Segú, recordando la famosa foto de Messi bañando a un bebé llamado Lamine Yamal que en los últimos días se ha hecho viral. "La foto de Messi con Lamine Yamal fue algo mágico", señaló sobre aquella imagen que apareció en un calendario benéfico realizado por SPORT.

En Fórmula 1, Fernando Alonso no piensa tirar la toalla pese a sus problemas con su Aston Martin. El asturiano dictó sentencia con sus palabras: "Tengo contrato y no me muevo".

Y quien no piensa moverse del Barça de basket es su nueva incorporación, Olec Balcerowski. El pívot de 2,16 metros es una torre para el nuevo equipo de Aleksandar Sekulic.

Por último, Prensa Ibérica, Relay Events y Sport Life Ibérica unen fuerzas para organizar la nueva etapa de la Cursa de Bombers, todo un acontecimiento atlético en Barcelona.

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Todo esto y mucho más, hoy con su SPORT. Desde primera hora, en su punto de venta habitual.

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La portada de SPORT de hoy viernes, 24 de julio de 2026

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