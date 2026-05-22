COMUNICACIÓN
La portada de SPORT de hoy viernes, 22 de mayo de 2026
Patri Guijarro: "Ojalá recordar Oslo por la cuarta"
SPORT.es
Se acerca la final de la UEFA Women's Champions League, con Barça y Olympique Lyonnes buscando el título. Una de las jugadoras fundamentales para este partido protagoniza la portada de SPORT de este viernes. En una entrevista exclusiva, Patri Guijarro reconoce que "es el mejor partido posible" y expresa el deseo de toda la afición barcelonista: "Ojalá recordar Oslo por la cuarta". Además, apuntó que Serrajordi "va a ser la mejor" y que la capitana Alexia Putellas "es la pieza más importante del equipo".
Mientras, la plantilla masculina sigue celebrando los títulos conquistados esta temporada. Los de Flick se lo pasaron en grande en la tarde de ayer en una visita exclusiva a las instalaciones de Port Aventura.
En el Real Madrid, comienza la carrera por la presidencia. Enrique Riquelme está dispuesto a plantar cara al mandamás Florentino Pérez y confirmó ayer su candidatura al cargo madridista.
Los blancos ya han confirmado la segunda plaza de LaLIga EA Sports, pero otros equipos están pendientes de la posición final en el campeonato. Un dato que no es baladí, ya que representa unos ingresos diferentes. En total se repartirán 323 millones de euros entre los 20 clubes de la categoría.
El Barça de basket sigue trabajando de cara al futuro. Con las incorporaciones de Moses Wright y Josh Nebo, más la incógnita en el banquillo ante el previsible adiós de Xavi Pascual, el conjunto blaugrana busca un tercer pívot.
Y en tenis, todo a punto para el inicio de Roland Garros. Rafa Jódar ya conoce su camino en París, con la esperanza de llegar a lo más alto en una edición con la ausencia de Carlos Alcaraz.
Estos son algunos de los argumentos informativos de la edición de SPORT de hoy, que encontrará desde primera hora en su punto de venta habitual.
- Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
- El 'efecto dominó' de los tres meses de baja de Fermín en el Barça
- Flick frena el fichaje de Bastoni
- La fórmula que propondrá el Barça para fichar a Rashford
- En Portugal vinculan a Xavi con el Benfica
- Manu Carreño no tiene dudas: 'Es el mejor entrenador de la historia del fútbol
- El Barça no cuenta con Ansu y su salida puede ser la clave para generar límite salarial y poder fichar
- El Barça, muy pendiente del descenso del Tottenham, para fichar al Cuti Romero