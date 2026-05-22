La portada de SPORT de hoy viernes, 22 de mayo de 2026

Se acerca la final de la UEFA Women's Champions League, con Barça y Olympique Lyonnes buscando el título. Una de las jugadoras fundamentales para este partido protagoniza la portada de SPORT de este viernes. En una entrevista exclusiva, Patri Guijarro reconoce que "es el mejor partido posible" y expresa el deseo de toda la afición barcelonista: "Ojalá recordar Oslo por la cuarta". Además, apuntó que Serrajordi "va a ser la mejor" y que la capitana Alexia Putellas "es la pieza más importante del equipo".

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Mientras, la plantilla masculina sigue celebrando los títulos conquistados esta temporada. Los de Flick se lo pasaron en grande en la tarde de ayer en una visita exclusiva a las instalaciones de Port Aventura.

En el Real Madrid, comienza la carrera por la presidencia. Enrique Riquelme está dispuesto a plantar cara al mandamás Florentino Pérez y confirmó ayer su candidatura al cargo madridista.

Los blancos ya han confirmado la segunda plaza de LaLIga EA Sports, pero otros equipos están pendientes de la posición final en el campeonato. Un dato que no es baladí, ya que representa unos ingresos diferentes. En total se repartirán 323 millones de euros entre los 20 clubes de la categoría.

El Barça de basket sigue trabajando de cara al futuro. Con las incorporaciones de Moses Wright y Josh Nebo, más la incógnita en el banquillo ante el previsible adiós de Xavi Pascual, el conjunto blaugrana busca un tercer pívot.

Y en tenis, todo a punto para el inicio de Roland Garros. Rafa Jódar ya conoce su camino en París, con la esperanza de llegar a lo más alto en una edición con la ausencia de Carlos Alcaraz.

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Estos son algunos de los argumentos informativos de la edición de SPORT de hoy, que encontrará desde primera hora en su punto de venta habitual.