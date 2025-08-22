La portada de SPORT de hoy viernes, 22 de agosto de 2025

El mercado de fichajes está llegando a su punto final y es el gran protagonista de la portada de SPORT de hoy. Laporta, Deco y la cúpula directiva definieron la hoja de ruta de lo que resta de ventana.

Esta es la portada de SPORT de hoy, lunes 22 de agosto de 2025 / SPORT.es

El objetivo es claro: acelerar las salidas para poder generar el espacio suficiente para lograr las inscripciones que quedan del primer equipo. Para conseguir este objetivo en el club no descartan una gran venta, con el nombre de Casadó como claro protagonista.

En clave perica, Luka Koleosho regresa cedido al Espanyol. El club confirmó la vuelta del canterano, que regresa en forma de cesión procedente del Burnley.

En fútbol internacional, la batalla campal que sucedió en Argentina sigue sacudiendo al mundo del fútbol. El hecho fue protagonizado por aficionados de Universidad de Chile y de Independiente. Los incidentes dejaron al menos 10 heridos graves, cerca de 90 detenidos y, obviamente, la suspensión del encuentro.

En polideportivo, España disputó su último partido de preparación para el Eurobasket. Los de Scariolo volvieron a caer, esta vez ante Alemania (105-106). Pese a la derrota, las sensaciones mejoraron respecto los anteriores duelos y se ha generado una ilusión por lo que está por llegar.

Todo esto y mucho más en sus quioscos de confianza.