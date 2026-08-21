La alternativa Lautaro protagoniza la portada de SPORT de este viernes 21 de agosto. El Barça contempla activar la vía del delantero argentino si finalmente se confirma la caída definitiva del fichaje de Julián Álvarez, que había sido uno de los grandes objetivos del club para reforzar el ataque.

Bajo el titular “Alternativa Lautaro”, SPORT explica que el Barça considera viable negociar con el Inter de Milán y confía en poder cerrar una posible operación por menos de 100 millones de euros. Lautaro Martínez aparece así como una de las principales opciones sobre la mesa en caso de que la llegada de Julián quede definitivamente descartada.

Esta es la portada de SPORT de hoy, viernes 21 de agosto / SPORT

También es protagonista João Cancelo, que después de haber jugado cedido en dos ocasiones ya es oficialmente jugador del Barça. El portugués se mostró preparado para comenzar esta nueva etapa como azulgrana: “Estoy listo para jugar”.

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Entre el resto de noticias, el Barça femenino disputa ante el Brighton su última prueba antes del arranque liguero, mientras que Mariano sigue en racha y amarga al Rayo tras el empate ante el Alavés. En Fórmula 1, Max Verstappen seguirá en Red Bull hasta 2028, y Carlos Alcaraz anuncia su regreso a la competición para disputar el US Open.