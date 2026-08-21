La PORTADA
Esta es la portada de SPORT de hoy, viernes 21 de agosto
La alternativa Lautaro protagoniza la portada de SPORT de este viernes 21 de agosto. El Barça contempla activar la vía del delantero argentino si finalmente se confirma la caída definitiva del fichaje de Julián Álvarez, que había sido uno de los grandes objetivos del club para reforzar el ataque.
Bajo el titular “Alternativa Lautaro”, SPORT explica que el Barça considera viable negociar con el Inter de Milán y confía en poder cerrar una posible operación por menos de 100 millones de euros. Lautaro Martínez aparece así como una de las principales opciones sobre la mesa en caso de que la llegada de Julián quede definitivamente descartada.
También es protagonista João Cancelo, que después de haber jugado cedido en dos ocasiones ya es oficialmente jugador del Barça. El portugués se mostró preparado para comenzar esta nueva etapa como azulgrana: “Estoy listo para jugar”.
Entre el resto de noticias, el Barça femenino disputa ante el Brighton su última prueba antes del arranque liguero, mientras que Mariano sigue en racha y amarga al Rayo tras el empate ante el Alavés. En Fórmula 1, Max Verstappen seguirá en Red Bull hasta 2028, y Carlos Alcaraz anuncia su regreso a la competición para disputar el US Open.
- La postura de Lautaro Martínez ante el interés del Barça
- Aitana Sánchez-Gijón (57 años): 'Cada día me levanto a las 5 de la mañana, desayuno dos kiwis y hago ayuno de 16 horas
- Barcelona - Al-Ahly, en directo: Trofeo Joan Gamper y presentación del equipo, en vivo
- Sorpresa Ebrima' horas antes del Gamper
- La estrategia del Barça para el delantero centro
- Así fue la oferta del Manchester United al Barça por Gavi
- Barcelona - Al Ahly: horario y dónde ver el Trofeo Joan Gamper gratis por TV, online y en directo
- Esta va a ser la última temporada de Frenkie de Jong en el Barça