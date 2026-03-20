La portada de SPORT de hoy viernes, 20 de marzo de 2026

Lamine Yamal se ha convertido en el gran referente de un Barça que consolida su candidatura a la Champions League. 'El tesoro de Europa' es el titular que preside la portada de SPORT de este viernes. Además del de Rocafonda, hay dos datos que invitan al optimismo de la afición blaugrana. Desde la llegada de Flick, el equipo promedia tres goles por partido. El Spotify Camp Nou también ayuda, ya que el estadio intimida a sus visitantes: 13 victorias del Barça en 13 partidos.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Otra buena noticia para el Barça es el estado físico de Joan Garcia. Pese a que tuvo que retirarse del campo en los últimos minutos del partido contra el Newcastle, las pruebas a las que se sometió ayer descartaron cualquier tipo de lesión. El de Sallent estará a disposición de Flick para el partido de este domingo contra el Rayo Vallecano.

Joan también estará atento esta mañana a la lista de la selección española para los dos próximos amistosos. También lo estará Marc Bernal, después de sus últimos partidazos con el conjunto blaugrana. ¿Le llamará Luis de la Fuente para la Absoluta o seguirá en la Sub-21? A las 11.30 horas saldremos de dudas.

Mientras, la leyenda de Leo Messi sigue aumentando. El rosarino, un referente mundial, ya ha llegado a los 900 goles y quiere seguir sumando.

Buena jornada para los representantes españoles en la Europa League. El Celta se impuso en el campo del Olympique de Lyon por 0-2, mientras que el Betis goleó al Panathinaikos (4-0) y remontó su eliminatoria. Olívicos y heliopolitanos estarán en los cuartos de final, ambos con ventaja de campo en la vuelta. En la Conference League, el Rayo hizo valer el 1-3 de la ida para echar al Samsumspor turco.

Gran tarde de Fallas para el Barça de basket. El equipo de Xavi Pascual adelantó la cremà derrotando al Valencia Basket por 62-66 y recobrando buenas sensaciones en la Euroliga.

Y en Fórmula 1, continúa el lío en Aston Martin la fábrica británico no resuelve el papel de Newey, que no se sabe si continuará o no al frente.

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