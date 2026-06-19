"La hora de Olmo" es el gran titular de nuestra portada de hoy viernes 19 de junio de 2026. El jugador del Barça, con opciones de ser titular, promete una selección más ofensiva ante Arabia en una entrevista con SPORT: "Toca arriesgar". Además, el futbolista azulgrana aseguró que "un partido no puede manchar lo que hemos hecho hasta ahora: estamos convencidos de nuestro estilo".

Además, en clave Mundial, el plan especial de Leo Messi para llegar a tope a la cita mundialista desde el Inter Miami y los últimos resultados acontecidos en el torneo por excelencia en el mundo del fútbol.

Esta es la portada de SPORT de hoy, viernes 19 de junio de 2026 / SPORT

Por otro lado, el Barça de basket logró una victoria épica en el Roig Arena quie le permite dar el primer golpe en las finales de la Liga Endesa ante el Valencia Basket, el Real Madrid ya tiene el 'OK' para firmar a Enzo Fernández y el regreso de Álex Márquez: "Vuelvo feliz".

Por último, la entrevista de SPORT a Paula Blasi: "Se me hace raro ser el ídolo de alguien".